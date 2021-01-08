小米王彦腾：120W 快充之后，功率和体验会再突破

“组装厂”可能是外界给小米贴上的最明显的标签之一。加入小米近九年的小米副总裁、技术委员会主席崔宝秋回忆称，“早前几年我代表小米与技术同行交流，被极大地误解。同行不认可，招人不好招，用户有时候也不懂。”

但随着小米董事长兼 CEO 雷军提出技术立业以来，这种状况在内外部正在改观。崔宝秋说，尤其是 2019 年百万美元技术大奖的设立，让外部技术同行对小米的印象发生了扭转。

相比去年，今年小米首次颁发了两个百万美元奖项：快充技术和 MIUI 隐私保护，分别涉及硬件和软件两大领域。崔宝秋透露，2021 年的百万美元奖项甚至有可能同时颁给更多的技术项目。

评选三个标准：创新性，领先性，业务影响力

小米的百万美元技术大奖始于 2019 年。

2019 年 2 月，小米宣布成立技术委员会。当时雷军表示，小米将持续加大研发投入，每年将设立百万元级别的重奖，激励小米的技术人才进行创新。当年，研发小米 MIX Alpha 环绕屏显示技术的项目团队获得了百万美元奖项，团队的 10 名工程师瓜分奖金。

而 2020 年，该奖项首次同时颁发给了两个项目团队。崔宝秋介绍，百万美元技术大奖会经历报名、跟踪项目、初评（15%）、终评（85%）多个环节。在评选标准上，会综合考虑创新性、领先性、业务影响力这三大因素。

他解释称，小米涉及的业务领域十分复杂，而今年这两个项目的比分非常接近，同时也都很有代表性，一个偏向硬件，一个偏向软件。最终小米高层决定两个项目同时入选。

他认为，快充技术和隐私保护都直接关乎用户的使用体验，已经成为用户购买小米手机的理由之一。

“他们说去年是 1 个，今年 2 个，明年是不是 3 个？我说去年可能是 2 的 0 次方，今年是 2 的 1 次方，明年是 2 的 2 次方，都有可能。”对于明年的百万美元技术大奖，崔宝秋说道。

120W 快充之后 功率和体验会再突破

小米快充团队的负责人王彦腾介绍，早年小米在快充技术上有所落后，逐渐实现了反超和领先。

但这并不是一件易事，比如在研发 100W 和 120W 快充技术时，就面临着量产难题。当时业界甚至没有成熟的方案，小米自己定制了充电架构和充电芯片。

此外，王彦腾表示，同时要把 120W 有线快充和小米 10 至尊纪念版的 50W 无线快充，以及 10W 无线反充集成在一起，更加困难。时至今日，也没有友商可以把有线充电和无线充电技术同时做到最快。

“未来我们的充电技术不会就此停步，一定会有更大的发展空间。不光是充电功率瓦数上的突破，在更多细节上，包括充电体验，用户体验都会有突破。”他说。

崔宝秋透露，小米在手机领域要在三个方向寻求引领：充电技术、屏幕技术和影像技术。“大家可能觉得充电有什么技术呢？是不是就是供应商的技术？实际上里面有很多架构、算法。”崔宝秋说。

他提到，身边有朋友就反馈 iPhone 充电太慢用不习惯，直接影响了用户体验。而 120W 快充，则可以在刷牙、抽烟、喝咖啡的过程中将手机电量充满。