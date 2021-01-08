对话小米崔宝秋：用户隐私保护 “宁保守勿奔放”

2021 年，小米创始人雷军的第一件大事，是给工程师颁发了百万美金大奖，雷军说关键是要让万名小米工程师有成就感和自豪感。

大奖背后的操盘手则是小米技术体系的负责人，小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋，他早年提及了并列第一名的可能性，今天成为现实，小米秒充团队和软件与体验部的 MIUI 隐私保护团队，双双赢得这项技术大奖（价值 100 万美金的小米受限股）。颁奖之后，我们与崔宝秋聊了聊小米对技术的趋势看法以及他对隐私保护的理解。

问：刚才您总结发言的时候我们能看得出来，您非常激动，请您再讲讲评选的过程，两个百万美金的大奖是通过怎样的过程评选出来的？

崔宝秋：首先，我们这个评选有一些最基本的条件就是不能超过 10 个人，我们对这个要求把关特别严，不能把一个很大的团队包装成一个小团队，还有很多条件。大奖我们强调的是创新性、领先性和业务影响力。所以，基于这些，年初的时候我们就想打广告，让所有团队继续参与，各位已经高度重视了，所以每个团队都会积极报名。报名以后，先提过来，我们看一下，开始跟踪这些项目，然后再年中的时候有一个初评，到年底有一个终评，初评占 15% 的比例，终评会占 85%。有的新的项目在下半年可能会加入，极个别的项目可能因为什么原因可能会中途退出，都有可能。所以，大概分两个阶段，都是很严苛的评审，今年都是两天的时间评审，因为项目特别多，而且密度特别大，大概是基于这个。评委人数非常多，主要来自于技术委，以及各个事业部，具有代表性的，软件、硬件、互联网、手机、生态链、人工智能等等这些来自于各个事业部的，还有技术专家。所以，评审团队也是非常大，非常严肃的，我们内审也参与，保证公平。

问：今年我们看到往年活动都是一个团队获得这个大奖，今年突破性的有两个团队获得大奖。我想对于小米来说，包括对于您所在的技术委员会来说，肯定有一些重大的意义，您介绍一下。

崔宝秋：它最基本的点是小米的业务太复杂，小米方方面面的技术创新非常多，有时候是苹果和橘子的比，有时候都很值钱，都很珍贵，这是两年前我就跟雷总提出的可能性。今年确实如我所料，确实这两个比分非常接近，确实前两名跟第三名还是有个间隔的，前两名非常接近，而且很具有代表性。

问：在今年的一个整体技术前行当中，您认为隐私保护和技术创新二者之间是谁先行的？或者说是怎么平衡二者的？

崔宝秋：这两个问题我觉得没有一个先和后的关系，因为之前很多人问隐私保护和大数据，数据的价值，那个更多是相互矛盾的。隐私保护和技术创新我觉得没有一个先和后的关系，应该齐头并进的，或者更加深刻地讲，隐私保护中有技术创新，做技术创新的时候一定要同时想着隐私保护。所以，做技术创新的时候，尤其是用数据驱动的技术创新的时候一定想着不要多拿用户的数据，能不拿就不拿，拿了一定要得到用户的同意，告知用户怎么用，不要滥用用户数据。

问：为什么是 2020 年开始在安全与隐私这儿有一个比较大的升级，内部有什么样的思考或者有一些什么样的外部因素来推动？

崔宝秋：每版 MIUI 都有安全与隐私保护的新的功能上线，这是一个长期的积累。当然，外部的一些原因就是几年前咱们中国的厂家，包括政府对用户隐私的保护还不是那么重视。最近几年，大概过去三年左右，中国各个行业、政府都在关注用户隐私的数据保护，所以这也是一个外部的原因。所以，多方面的原因让我们在 MIUI 上做第一个吃螃蟹的人，对行业造成很大的冲击和影响，达到普遍的好评，这是内外部的一些原因。

问：安全与隐私这一块，是不是面临着一些挑战？

崔宝秋：肯定会的，如果这个事情容易做，大家都很容易做到了。为什么小米能够做到今天？是我们长期坚持的，这中间为什么要坚持呢？是因为有阻力，阻力有多种，一种是行业中，我们的合作伙伴。比如说，有些上下游，技术提供方、合作方，我们的各种伙伴都不理解，很多需要大家有同等的安全与隐私保护意识，我们要说服他们，以理服人。另外一个我觉得比较大的阻力就是员工的安全意识，尤其隐私意识，很多情况下是不足的，早年是不足的，如何刷新他们的意识。

问：有一些可能会需要 5-10 年才能落地的这些技术其实也挺重要，内部怎么对这些技术进行平衡？

崔宝秋：大概 1-2 年的，很快就可以落地到产品的，3-5 年的，就是稍微中期的，还有 5-10 年的，这三个阶段是我们大概估算的一个几种类别。预言就是要为下一代或者下几代产品做的一些研发投入，有的是很长线的。

问：外界其实一直有一种偏见，小米是一个组装厂，今年这两项大奖感觉小米是很突然地把它做出来，宝秋总谈谈这个成绩是如何取得的。

崔宝秋：我来小米快九年时间了，我一直做技术的，当时我代表小米的云技术、大数据，到后来 AI 技术，各种出去交流，真的被同行给误解。所以过去几年一直想推技术品牌，小米是一家技术企业。最近几年确实有很大的改观，尤其 AI 来了之后，我说小米要大力投 AI，从小爱同学，到 AI 视觉改变了人们的看法，我们为什么特别看重百万美金，它代表了小米 “技术立业”。