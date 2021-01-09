美国 12 月激活量最高十大手机：苹果 iPhone 占八席

IT之家 1 月 9 日消息 上个月底，研究公司 Flurry Analytics 透露，苹果 iPhone 11 是美国圣诞节当天被激活最多的手机，事实上当天美国本土被激活的前十名智能手机中，有 9 款是苹果设备，LG K30 入门手机排在第 10 位。今天，Flurry 公布了全美 12 月被激活的十大手机名单。

圣诞日的榜单和整个月的榜单有一些相似之处，iPhone 11 在两个榜单中都名列前茅。12 月，iPhone 11 占所有激活手机的 5.7%，其次是 iPhone 12 Pro Max，占 5.3%。iPhone 12 和 iPhone XR 各占 3.5% 的市场份额，并列第三位。iPhone 12 Pro 是美国第五大被激活的手机，占 12 月激活量的 2.5%。其次是 iPhone SE (2.2%)、iPhone 11 Pro Max (2%)、LG Stylo 6 (1.9%)、iPhone 8 Plus (1.7%)，和三星 Galaxy A11 (1.6%)。

Flurry 指出了一些有趣的事情。iPhone 12 mini 是 2020 年四款 iPhone 中唯一一款没有上榜的机型，该研究公司将此归咎于 iPhone SE (2020)导致 iPhone 12 mini 没上榜，后者搭载 5.4 英寸显示屏，售价 699 美元及以上。iPhone SE (2020)的标价为 399 美元，使其具有不错的价格优势，而且屏幕更小，为 4.7 英寸。

IT之家了解到，12 月期间，苹果是美国最大的智能手机制造商，iPhone 占手机激活量的 46%。其次是三星，占 27%，其次是 LG ，占 9% 的份额，“其它”手机合计占 12 月激活量的 17%。

Flurry 表示：“总体而言，2020 年 12 月智能手机激活量比 2019 年 12 月下降了 20%。我们认为，根本的原因是新冠疫情影像，它增加了失业率，减少了消费者的支出，并将大部分销售交易推到了网上。对家庭聚会的限制也可能抑制了礼品赠送。虽然智能手机的整体采用率下降，但仍有大量设备被采用。”