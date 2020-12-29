2020 年圣诞节美国智能手机激活量前十名：苹果 iPhone 占 9 席

IT之家 12 月 29 日消息 Flurry Analytics 的一份新报告指出，美国 2020 年圣诞节当天激活的十大智能手机中，有 9 款是 iPhone。

圣诞节是美国新智能手机激活量最大的一天，因此是分析消费者偏好的独特机会。

iPhone 11 是圣诞节当天激活率最高的设备，这是 iPhone 11 连续第二年占据榜首，其次是 iPhone XR，iPhone 12 Pro Max 排在第三，继续保持着 “强劲而持久的需求”。

其中一些智能手机，如 iPhone XR，并没有比该设备的尾部平均水平更受欢迎，这意味着它不一定是圣诞节的热门礼物，而只是一款受欢迎的智能手机。

唯一进入前十的非苹果设备是 LG 的廉价机型 K30 智能手机，iPhone SE 和 LG K30 分别有 34% 和 181% 的激增。Flurry 认为，往年 iPhone 11 和 iPhone XR 等机型的成功表明，美国消费者在这个节日季对价格更加敏感。

IT之家注意到，前十名中并没有 iPhone 12 mini，该机似乎没有像其他设备一样吸引消费者的注意，也许是因为它与大尺寸的 iPhone 12 相比并没有便宜多少。

▲圣诞节当天智能手机激活量：2019 vs 2020

今年，智能手机的激活量同比下降了 23%。Flurry 推测，这可能是由于今年经济困难、家庭聚会更加有限，或者送礼更加分散。