马斯克推荐 “使用 Signal”，结果另一家 Signal 股价大涨

据报道，特斯拉首席执行官伊隆 · 马斯克在 Twitter 上建议大家 “使用 Signal”时，他其实指的是加密消息应用 Signal。但是，有些人好像搞错了。

一家名不见经传且毫不相干的公司——Signal Advance——的股价，在周四大涨 527%，又在第二天周五再涨 91%，股价从 60 美分每股一路飚高到 7.19 美元每股。

这家 Signal Advance 并非马斯克所指的 Signal。马斯克所指的 Signal 是一个非营利组织运营的，可替代 Facebook Messenger、WhatsApp 和苹果的 iMessage 等服务的消息应用。真正的 Signal 也于周五在 Twitter 上澄清，其和 Signal Advance 无任何关系。

“我们理解大家想要投资 Signal 的高速增长，但是这家公司和我们没有关系。”Signal 写道，“我们是一家 501c3 公司，我们唯一的投资是保护大家的隐私。”

根据去年十月份的一篇报道，消息应用 Signal 由 Signal Technology Foundation 资助运营，“完全依赖捐赠资金运作”。

在马斯克发推之后，Signal 也面临其他烦恼。团队表示，验证存在技术问题，因为有 “太多人尝试加入 Signal”。

这样的乌龙事件在华尔街时有发生。

2019 年 4 月，Zoom Video Communications 以股票代码 “ZM”上市交易时，另一家名为 Zoom Technologies 的公司在两小时的交易中股价大涨 80% 以上。不过等到收盘时，市场已经基本更正错误，Zoom Technologies 股价最终只涨了 10%。

六年前，投资者在翘首期盼 Twitter 上市之际，Tweeter Home Entertainment Group 的股价竟上涨了 1000%。