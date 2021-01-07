特斯拉 CEO 马斯克荣登全球首富：超越亚马逊 CEO 贝佐斯

IT之家 1 月 7 日消息 据 CNBC 报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克的个人净资产升至 1850 亿美元，超越亚马逊 CEO 贝佐斯荣登全球第一大富豪。

周四特斯拉股价的上涨，将马斯克推到了杰夫 - 贝佐斯（Jeff Bezos）的前面，后者自 2017 年以来一直是全球首富，目前身价约为 1840 亿美元。马斯克在过去一年的财富激增标志着他最快登上了历史上的富豪榜榜首，这也标志着这位著名企业家的财务状况发生了戏剧性的转变，而就在 18 个月前，这位企业家还因为特斯拉快速烧钱以及他个人对特斯拉股票的杠杆作用而成为头条新闻。

马斯克在 2020 年开始时身价约 270 亿美元，勉强跻身最富有的 50 人之列。

特斯拉股价如同坐火箭一般，在过去一年中增长了 9 倍多，以及他丰厚的薪酬待遇，使他的净资产增加了 1500 多亿美元。

与此同时，由于华盛顿可能会加强监管，亚马逊的股价仍然比较低迷。

埃隆 - 马斯克在 7 月超过巴菲特，成为第七大富豪。11 月，马斯克超越比尔 - 盖茨，成为第二大富豪。马斯克在过去 12 个月里获得的财富超过了比尔 - 盖茨 1320 亿美元的全部净资产。

IT之家了解到，特斯拉的股价最近的交易价格约为 790 美元，在周四的交易中上涨超过 4%。该公司的市值已经增长到 7376 亿美元。