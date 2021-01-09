华硕 TUF Dash F15 笔记本曝光：搭载英特尔 11 代 CPU，最高 240Hz 屏幕

IT之家1月9日消息 据外媒 VideoCardz 消息，华硕即将发布 TUF Dash F15 系列游戏本。新产品代号为 FX516P，将搭载英特尔最新的 Tiger Lake-H35 11 代移动处理器。此前有消息称，这一代 CPU 将会有更高的 TDP，将会提供更高的主频。

TUF 系列是华硕的中端游戏本。目前有 TUF Gaming F15 系列。新款 Dash F15 笔记本将配备更窄的屏幕边框，中置触摸板，WASD 按键与上一代相同，采用全透光设计。

外媒确认新款笔记本将配备三款 CPU：i5-11300H、i7-11370H (3.3 /4.8 GHz)、i7-11375H (3.3 / 5.0 GHz)。显卡将提供英伟达 GeForce RTX 3060 6GB、RTX 3070 8GB 可选。新款 CPU 以及显卡预计将于下周 CES 2021 发布。

爆料信息显示，华硕 TUF Dash F15 将配备三种 15.6 英寸屏幕，包含 FHD 144Hz、FHD 240Hz、QHD 1440P 165Hz。其中 144Hz 版本仅仅覆盖 62% sRGB 色域。此款电脑将配备 76Wh 容量电池，重量仅为 2kg，目前尚未确认上市日期以及价格。

▲ 华硕 TUF Dash F15，图片来自 safetykorea

IT之家了解到，这款电脑的实拍图此前由外媒 safetykorea 曝光，可以看出新版笔记本将取消小键盘，新增 4 个多媒体按键。