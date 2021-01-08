宏碁发布 Chromebook Spin 514 笔记本：搭载 AMD 3000C 系列 CPU，触控翻转屏

IT之家1月8日消息 2021 CES 展期间，宏碁一口气发布了多款新品。宏碁今日发布了全新 Chromebook Spin 514，是宏碁首款搭载 AMD Ryzen 3000C 系列移动处理器的笔记本电脑。这款电脑为轻薄设计，铝合金机身，屏幕可 360° 翻转。

宏碁 Chromebook Spin 514 笔记本搭载 AMD 专门为 Chromebook 设计的 CPU，有锐龙 7 3700C 或锐龙 5 3500C 处理器可选，均为 4 核 8 线程设计。3700C 主频 2.3GHz，加速频率 4.0GHz，4MB 三级缓存，采用 12nm 制程制造，TDP 最大 25W。处理器搭载 10 个 GPU 核心，频率 1400MHz。

锐龙 5 3500C 处理器主频 2.1GHz，加速频率 3.7GHz，GPU 核心数量减少至 8 个，频率也降为 1200MHz。

产品重量为 1.55kg，厚度 17.35mm，续航时间长达十小时。最高可选配 16GB 内存、256GB NVMe SSD。此款电脑通过了 U.S. MIL-STD 810H 军规认证，能偶耐磨损、防撞，最高可承受离地 122cm 的跌落以及 60kg 物品的下压力，满足商务用途。

显示器配备 14 英寸 1080P IPS 触摸屏，采用康宁大猩猩玻璃覆盖，6.1mm 窄边框设计。屏幕可以 360° 翻转，便于演示用途。此外，机身颜色有纯银、铁灰、薄雾绿可选。

据IT之家了解，此款电脑具备两个 Type-C 接口，支持 USB 3.2 Gen1、视频输出以及 PD 充电。还具备 HDMI 接口以及 MicroSD 读卡器。

此款电脑也有着 Chromebook Enterprise Spin 514 商务版本，专门面向企业客户，支持统一进行系统管理。