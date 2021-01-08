雷军称今天上午小米 11 现货发售，WiFi 6 增强版 AX6000 路由器首卖

IT之家1月8日消息 小米 11 已经正式发布，搭载骁龙 888 、支持计算摄影等。小米还发布了 MIUI 12.5 系统。小米手机称，既有强悍的性能，又有轻薄的身材。今天上午 10 点，小米 11 再次开售。3999 元起； 首发骁龙 888 ，2K 120Hz 四曲面柔性屏，Harman Kardon 立体声，1 亿像素电影相机。

小米 CEO 雷军称，今天上午10点开售，还有小米 11 现货。另外，小米路由器 AX6000 今早 10 点全渠道首卖，售价 599 元。6000兆级无线速率，搭载WiFi 6 增强版，搭配小米 11 仅需 5.3 秒就可以下完一部 1GB 高清电影。

IT之家了解到，小米 11 采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

此外，小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。

其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。

小米 11 手机厚度 8.06mm，重量 196g，拥有细腻的磨砂玻璃，全新的相机排布设计，除此之外还带来了 Tech & Fashion 素皮款，给你柔软触感。小米 11 手机还包括白色、黑色、蓝色、烟紫（素皮）。

IT之家了解到，小米路由器 AX6000 拥有 6000 兆级的无线速率，为目前小米路由器系列中速率最高。小米路由器 AX6000 采用新一代 “Wi-Fi 6 增强版”技术，能支持 4×4 160MHz 高频宽，相比 80MHz 带来 “网速快 1 倍”的全新体验。同时，它也全球首发支持 4K QAM 技术，同一时间内传输的数据量相比于上一代 1024 QAM 增多 20%。用小米路由器 AX6000 搭配小米 11 等支持 4K QAM 的设备，网速可再加速一级。

小米路由器 AX6000 还配备了一个 2500 兆全速网口、6 路独立信号放大器，支持小米 Mesh 组网、小米畅快连、小米设备专属加速等，并同时支持腾讯、网易两款游戏加速器，赠送价值约 180 元的游戏加速会员。