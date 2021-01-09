华硕 ROG 发布超梦 PRO 显示器：360Hz 刷新率，内置英伟达延迟分析器

IT之家 1 月 9 日消息 去年 9 月份，ROG 首款 360Hz 刷新率电竞显示器超梦 SWIFT PG259QN 上市，首发价为 5999 元。现在，ROG 又推出了超梦 PRO 显示器 PG259QNR，在老款的基础上内置英伟达延迟分析器。

官方表示，PG259QNR 显示器内置的 NVIDIA 延迟分析器可捕获端到端系统延迟，并精确衡量您的 PC 性能。搭配的 GeForce RTX GPU 和 PG259QNR 兼容 NVIDIA 认证鼠标，可以助您大幅度提升 PC 性能，在游戏中尽享致胜优势。PG259QNR 显示器采用人体工学设计的底座具有前后倾斜、垂直旋转、水平旋转及高低升降功能，新款还可进行VESA 挂壁安装。

IT之家了解到，这款显示器采用 24.5 英寸 1080p Fast IPS 面板，官方称通过降低液晶层厚度、优化电压等方式令液晶分子偏转速度达到了传统液晶的 4 倍，最终才实现这令人感到震惊的 360Hz 刷新率。另外 Fast IPS 面板还提供了 1ms GTG 灰阶响应时间。这款显示器搭载了 NVIDIA 新一代 G-SYNC 电竞专用芯片，能够动态调节刷新率使显示器与显卡始终保持同步的状态，从而彻底消除游戏过程中画面卡顿、撕裂、拖影等情况。这款电竞显示器还采用了NVIDIA ULMB技术来消除画面不清和动态模糊。

ROG 超梦 PRO 显示器 PG259QNR现已开启预约，到手价 6499 元。