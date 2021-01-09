英特尔 i7-11370H 标压处理器揭秘：35W 版本的 i7-1185G7

IT之家 1 月 9 日消息 从最近几天的曝光的新品笔记本来看，英特尔年初应该拿不出 45W 的移动标压处理器与 AMD 的锐龙 5000H 相竞争，于是乎坚持要出英特尔平台 RTX 30 游戏本的厂家将有两个选择，一是采用去年发布的 10 代标压酷睿，二是采用由 11 代低压酷睿提到 35W 的i7-11370H。

iT之家在Geekbench 发现，现在已有多款搭载 i7-11370H 的笔记本的跑分，这款处理器的参数也完全曝光。

如上图所示，i7-11370H 为 4 核 8 线程，3.3-4.8GHz，12MB 三级缓存，核显为 96EU，1.35GHz。

作为对比，11代酷睿低压处理器 i7-1185G7 为 4 核 8 线程，3.0-4.8GHz，12MB 三级缓存，核显为 96EU，1.35GHz。

通过对比就可以看出，i7-11370H 就是一款功耗放开的 i7-1185G7，据爆料 i7-11370H 为 35W。

跑分方面，搭载 i7-11370H 的小米新品笔记本单核接近 1500，多核 4500 左右；而华硕和一款不知名产品的单核跑分 1600 左右，多核可达 5500。

作为对比，i7-1185G7 的单核跑分在 1550 左右，多核跑分同样可达 5500 分。

总的来说，i7-11370H 的单核性能值得肯定，在 Geekbench 平台上是领先 AMD 竞品的。英特尔 i7-11370H 非常适合用于超轻薄游戏本中，而常规的游戏本还要等英特尔在第二季度的 11 代酷睿 45W 处理器。