高通：蔚来 ET7 将采用第三代骁龙汽车数字座舱平台和骁龙汽车 5G 平台

IT之家1月9日消息 蔚来今日正式推出了首款旗舰轿车 NIO ET7，不含补贴售价为 44.8 万元（高配 50.6万）。该车最大续航续航里程超过 1000 公里，搭载 150kWh 固态电池。

根据高通官方的消息，高通技术公司与蔚来今日宣布双方将合作为蔚来首款旗舰轿车蔚来ET7带来最新下一代数字座舱技术。2022年量产的蔚来ET7将采用第三代高通骁龙汽车数字座舱平台和高通骁龙汽车5G平台。

高通表示，作为高通技术公司首个宣布的由AI支持的可扩展车规级数字座舱系列平台，第三代骁龙汽车数字座舱平台支持高性能计算、沉浸式图形图像多媒体以及计算机视觉等功能。第三代骁龙汽车数字座舱平台旨在为蔚来ET7带来高度直观的AI体验，支持车内多个显示屏的丰富视觉体验，并为NOMI车载人工智能系统和车内大屏的联动提供卓越的异构计算能力支持。

骁龙汽车5G平台是汽车行业首个宣布的车规级5G双卡双通平台，官方称其具备全面且业界领先的5G连接能力，支持C-V2X和高精度定位等先进特性。

IT之家了解到，蔚来NIO ET7搭载第⼆代数字座舱，以 NOMI 为核⼼，拥有 12.8 英⼨ AMOLED 中控屏、 10.2 英⼨数字仪表、后排 HDR 多功能控制屏、HUD 增强平视显示系统，支持 5G/V2X / 蓝牙 5.2/Wi-Fi 6/UWB 等。