高通宣布 CEO 史蒂夫 · 莫伦科夫今年退休，总裁克里斯蒂亚诺 · 安蒙将接任

IT之家 1 月 5 日消息 美国芯片制造商高通 (Qualcomm)周二宣布，该公司首席执行官史蒂夫 · 莫伦科夫 (Steve Mollenkopf)将于今年正式退休，高通总裁克里斯蒂亚诺 · 阿蒙（Cristiano Amon）接任，从 2021 年 6 月 30 日起生效。

▲史蒂夫 · 莫伦科夫 (Steve Mollenkopf)

▲克里斯蒂亚诺 · 阿蒙（Cristiano Amon）

据悉，莫伦科普夫通知了董事会，他决定在为公司效力 26 年后从首席执行官的位置上退休。阿蒙从 1995 年起就在高通工作，目前是该公司的总裁。莫伦科夫将在一段时间内继续担任该公司的战略顾问。

阿蒙近年来负责监管该公司的芯片部门，该部门为大部分 Android 手机生态系统提供处理器，并提供调制解调器芯片，帮助 Android 设备和苹果公司的 iPhone 连接到无线数据网络。

莫伦科普夫是一位在高通公司工作了 26 年的老员工，他带领高通公司经历了三次危机：博通公司的敌意收购企图，美国联邦贸易委员会的反垄断挑战，以及与苹果公司旷日持久的法律战。

IT之家了解到，高通公司在这三起案件中都取得了胜利，而莫伦科普夫离开时，其股价是危机期的近三倍。