拼多多员工离世事件最新进展：在家时买好回沪机票，事发前刚转正

1 月 10 日凌晨消息，拼多多昨晚通报了一例员工在长沙家中跳楼自杀的事件。拼多多方面表示，1 月 9 日 15 时 03 分，公司接到家属通知，公司员工谭某林在其家乡湖南省长沙市家中跳楼不幸身故。

拼多多最新的内部通告显示，公司派出的工作小组已抵达长沙，将全力配合家属善后。据谭某林家人提供的信息，谭某林在家当晚已购买次日（1 月 9 日）下午自长沙返回上海的东航机票。

此前，谭某林已通过公司试用期，并于 2020 年 12 月 30 日完成转正流程。公司系统显示，谭某林绩效平均分 80 分左右（100 分制）。

以下为两次通报全文：

（更新）公司派出的工作小组已抵达长沙

公司派出的工作小组已抵达长沙，将全力配合家属善后。

据谭某林家人提供的信息，谭某林在家当晚已购买次日（1 月 9 日）下午自长沙返回上海的东航机票。

此前，谭某林已通过公司试用期，并已于 2020 年 12 月 15 日完成转正面谈，30 日完成转正流程。公司系统显示，谭某林绩效平均分 80 分左右（100 分制）。

关于我司员工谭某林于长沙家中自杀离世的情况通告

1 月 9 日 15 时 03 分，公司接到家属通知：我公司员工谭某林在其家乡湖南省长沙市家中跳楼不幸身故。

经查询，谭某林于 1 月 8 日早上 8 时 37 分向主管请假，但未说明请假原因。据其父亲与公司联系时表示，当日下午于长沙机场接谭某林至家中，今日中午 12 时 30 分左右，谭某林从长沙 27 楼家中跳楼当场离世，法医到场勘验后确认自杀。

谭某林，男，2020 年 7 月 8 日入职我司，未婚，岗位为技术开发工程师。

公司对其不幸离世表示深切哀悼，同时正等待当地有关部门对事发原因的最终调查结果。在此期间，公司将全力配合谭某林离世的善后工作。

公司将立即在内网 OA 系统开通心理及特殊紧急事项咨询通道，安排专人为员工提供咨询服务。

上海寻梦信息技术有限公司人力资源部

2021 年 1 月 9 日