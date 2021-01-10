Apptopia 公布 2020 年海外下载最多的应用：TikTok 第一

IT之家1月10日消息 数据分析公司 Apptopia 公布了 2020 年下载数量最多的手机应用排行榜，数据来源于苹果 Apple Store 以及谷歌 Play Store。该公司表示，苹果与安卓平台的下载应用排行比较类似但略有不同，TikTok 夺得了两个平台的下载冠军。

第一名：TikTok

尽管此前美国的禁令一再要求 TikTok 出售或者下架，但仍抵挡不住人们的使用热情，TikTok 同时也是美国 2020 年下载数量最多的 App。

第二名：WhatsApp

这款知名的及时通信应用在 App Store 排名第六，在谷歌商店排名第二。

第三名：Facebook

这款知名社交应用 经久不衰，在谷歌 Play Store 排名第三，App Store 排名第五位。

第四名：Instagram

这款照片分享 App 在 App Store 排名第四，在谷歌 Play 商店排名第五。

第五名：Zoom

这款知名的视频会议应用在 2020 年新冠疫情期间广受欢迎，增长迅猛。

第六名：Messenger

这是 Facebook 推出的即时通讯应用，基于其庞大的社交网络做基础，该应用的普及速度非常快。Messenger 下载量在 App Store 排名第七，在谷歌商店排名第六。

IT之家了解到，Facebook 此前收购了 Inatagram、WhatsApp，加上自家的 Messenger 应用，该公司的产品在下载榜单前六名中占据四席，这四款 App 在 2020 年总下载量达到了 20.5 亿次。