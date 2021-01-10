数字人民币全国多地开“花”！今年的压岁钱何必是纸币？

数字人民币今年彻底火了！

深圳、苏州、雄安新区、成都等地相继开展试点工作，加速了数字货币的应用测试。

从 2020 年的国庆一直到 2021 年年初，深圳、苏州两城通过摇号抽签的方式面向市民共发放价值 5000 万元的消费红包，让民众提前领略了数字人民币软件应用——“软”钱包带来的支付便利。

随着 2020 年 10 月央行银行法草案的发布，数字人民币被正式纳入法律范畴。数字人民币正大踏步向我们走来。

数字人民币作为央行发行的法币，具有和纸钞相同的法律地位和法律效力。但是从有实物到无实物，这种新型法币的发行监管、使用流通上必将面临新的问题和挑战。

而且，眼看着数字人民币离我们一天天靠近，在很多人眼里，它还仍是个触不可及的抽象概念。

那么，数字人民币究竟是什么？它到底好在哪？它真的只是 “去纸化”那么简单吗？

以上问题智东西将为你一一解答，揭开数字人民币的神秘面纱。

一、“遍地开花”的 E-CNY

数字人民币，央行是玩真的。

早在 2020 年 8 月，商务部就印发了《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，明确了数字人民币试点工作安排。

试点工作主要分两步走，首先是 “4+1”试点，即在上海、苏州、雄安新区、成都和北京冬奥会相关场景进行测验，之后再视情推广到其他地区。

当前，四大试点城市的内测试点工作都在不断推进中，主要集中在零售、交通卡充值、餐饮等小额、零售、高频的业务场景。

2020 年 10 月 10 日，深圳开启 “礼享罗湖数字人民币红包”活动，向市民发放 5 万个价值 200 元的数字消费红包，价值总计 1000 万，支持商户多达 3889 家。

而后，在 12 月 11 日，苏州加入深圳行列，在 “双十二”前夕发放 10 万个价值 200 元的数字消费红包，总金额升值 2000 万，支持商户增至 1 万余家，同时联合京东数科首次推出线上消费场景，剁手党第一次使用电子人民币在 “双十二”购物狂欢节上大显身手。

▲京东数科提供数字人民币试点的线上应用场景

12 月 29 日，数字人民币北京冬奥试点应用在北京地铁大兴机场线启动，包括奥运冠军申雪在内的活动体验者受邀使用了数字人民币可穿戴设备钱包。

2021 年 1 月 4 日，继罗湖红包活动后，“福田有礼数字人民币红包”新年促消费活动拉开序幕，通过抽签摇号形式面向群众又发放了 10 万个、每个价值 200 元的数字人民币红包，进一步加大了试点范围。

此外，北京、上海等地也在加速对数字人民币的探索，重庆、香港等地表达了对相关工作的关注。

2020 年 11 月 24 日，重庆市副市长李波称，重庆将积极争取数字货币的跨境支付试点机会，探索人民币跨境使用的新方式。

同年 12 月 4 日，香港金融管理局官网显示，香港金管局联手央行数字货币研究所探索数字人民币的跨境支付，并作相应的技术准备。

随后在 29 日，北京丰台区一家名为 “漫猫咖啡”的咖啡店内启动了数字人民币应用场景测试，获得授权的消费者可以使用数字人民币钱包在店内结账。

▲北京丰台区的 “漫猫咖啡”启动数字人民币应用场景测试

2021 年 1 月 5 日，上海交通大学附属同仁医院员工食堂里还上演了颇具未来感的一幕——员工使用中国邮储银行发行的数字人民币智能卡支付餐费。

2021 年眼下才开篇，数字人民币就加快了步伐，不断渗入我们的生活。我们不妨大胆猜测一下，今年春节发出的红包会不会也有数字人民币呢？

不过，需要强调的是，官方还尚未公布数字人民币的正式发行日期。有业内消息指出，有望在 2022 年北京冬奥会上正式和它见面。

二、一分钟快速认识数字人民币

眼看数字人民币这么近了，不少人对于数字人民币还是一知半解。在深入探讨数字人民币前，我们先来 “扒一扒”它的真面目。

说到数字货币，关注这个领域的人可能会想到化名为 “中本聪”的黑客在 2008 年发明的比特币，然而比特币和数字人民币相去甚远。

“数字人民币”又名为 “E-CNY”，是中国人民银行（即 “央行”）发行的数字形式的法定货币，而比特币属于国家银行监管体系之外的第三方货币，在我国并不具备法律效力。

此外，数字人民币属于货币体系中的 “M0”范畴，即流通中的现金。

它和我们揣在裤兜里的 “毛爷爷”本质上相同，既是法币，也是现金，但两者在形式上还是有所不同。数字人民币主要有两种存在形式，即 “软钱包”和 “硬钱包”。

“软钱包”即基于手机 APP 的软件钱包。比如，在之前深圳罗湖区的试点中，抽中红包的 “锦鲤”需先下载央行 “数字人民币 APP”，并在选定的银行（工、农、中、建、邮储五行选一）开通账户，才能获取和使用面值为 200 元的数字人民币。

▲200 元的人民币你见过吗？

“硬钱包”即基于 “芯片”而存在的硬件钱包，包括但不仅限于智能卡、移动设备等。

2020 年 11 月，华为就曾公开表示部分新款手机将支持数字人民币应用，成为首个公布的数字人民币 “硬钱包”。前文提到的，同仁医院员工在食堂用数字人民币智能卡支付餐费，他们使用的智能卡也是典型的 “硬钱包”。

▲上海交通大学附属同仁医院于亦鸣医生用数字人民币 “硬钱包”买饭

三、数字人民币好在哪？超安全、更便捷、没有信号也能付！

不管是 “硬钱包”还是 “软钱包”，数字人民币给生活带来的切实便利，才是普通民众最关心的问题。

数字人民币作为法定货币，对标的是现金大钞；作为数字支付方式，对标的又好像是支付宝、微信等常见电子支付平台，那么和两方相比，数字人民币到底有哪些优势呢？

相关专家指出，数字人民币一方面比纸钞安全、便捷，另一方面比一般电子支付平台有信用保障。

1. 比纸钞安全、便捷

央行数字货币是纸钞的数字化替代，具有高安全性、便捷性的特点。

首先，数字人民币相较于传统纸币而言，更具安全性。这主要体现在交易可追踪、高度防伪性、可控匿名性上。

数字化集中管理实现了交易可追踪，央行能掌握全量信息，可以利用大数据、人工智能等技术分析交易数据和资金流向，防范打击洗钱、恐怖融资和逃税等违法犯罪行为，同时基本杜绝了重复使用货币的可能性。此外，真正的数字人民币一定经过央行私钥签名，让假币几乎无处可藏身。

同时，数字人民币还具有可控匿名性，虽然民众可以开通多个指定银行的子钱包，但数字人民币的清算中心只有央行一家。每当民众使用数字人民币进行一笔交易，相关信息都要同时发送给央行，因此央行可以全面掌握所有交易信息，而运营银行只能掌握和本机构子钱包相关的交易信息，无法掌握用户交易的全貌，故而数字人民币交易具有一定的匿名性保障。

其次，数字人民币还具有较高的便捷性，一方面民众无需携带纸币，只需扫码、刷卡等便可完成付款。比如，在上海同仁医院的试点中，于亦鸣医生成功 “刷”好了餐费，他告诉记者，数字人民币 “硬钱包”用起来比交通卡还方便，卡片右上角附有小块电子显示屏，能即时更新提示剩余金额、离线使用次数等信息。

另一方面，数字人民币和银行账户松耦合，用户无需绑定银行账户也可进行小额转账支付，降低了偏远贫困地区用户的使用门槛。

▲央行 “数字人民币 APP”界面，上滑付款，下滑收款

2. 比微信、支付宝有保障

由于数字货币的使用方法和常见电子支付手段类似，网上充斥着数字人民币取代支付宝等电子支付平台的言论。而事实上，两者完全属于不同的范畴。

数字人民币是 M0，属于货币现金，不提供利息，而支付宝等平台上的钱是 M2，属于机构存款，有利息。

对此，央行数字货币研究所所长穆长春回应称：“微信、支付宝是金融基础设施，是钱包，而数字人民币是支付工具，是钱包的内容。”

和支付宝、微信等电子支付手段相比，数字人民币具有无限法偿性、“双离线支付 “的优势。

无线法偿性能为个体用户提供强有力的保障，数字人民币由央行发行结算，存于央行的数字货币安全性更高，而支付宝、微信支付属于第三方支付手段，由商业货币存储结算，存在极小概率的破产风险，不具备法偿性。

“双离线支付”则指的是在收款方、付款方均离线的情况下，手机打开 NFC 后 “碰一碰”就能轻松完成付款，能够适应更多应用场景。

相较之下，支付宝、微信目前仅支持 “单离线支付”，即付款方离线的情况下，还需收款方在线才能完成交易。

总的说来，数字人民币不仅比纸钞好携带、好管理、更安全、更好用，而且还比支付宝、微信等常用支付平台更有法律保障。

四、“无纸化”背后挑战多

从原始社会的以物换物，到古时候的贝壳、金银等一般等价物，再到以纸币为代表的价值符号，人类一路走来，已经历多次货币变革。

迈入信息时代后，电子支付、加密货币等虚拟支付手段兴起，隐隐指明了人类货币的下一个方向——虚拟化。

而中国便是走在这股时代潮流前列的先锋。

早在 2014 年，中国人民银行（以下简称 “央行”）就开启了数字货币的研发工作，并成立了全球最早从事法定数字货币研发的官方机构——央行数字货币研究所。

所长穆长春曾透露，所里很早就开始了 “996”工作制，大家日以继夜地攻克技术难关，进行产品研发。

所以，我们看似简单的 “无纸化”，其实困难重重，背后有着相当庞杂的体系支撑。

2019 年，穆长春分享过数字人民币的两个攻坚故事，一个有关前期的技术路线选择，一个有关后期运营体系的决策。

他提到，比特币背后的区块链技术一开始其实也在团队的考虑范围之内。但经试验，他们发现纯区块链架构根本无法实现零售所要求的高并发性能，因此决定不预设技术路线，在央行层面保持技术中性，让底下的运营机构自行选择技术路子。

据悉，2018 年双十一网联的交易峰值为 92771 笔 / 秒，以太币则是每秒 10 笔到 20 笔，而比特币仅能达到每秒 7 笔，因此难以满足零售场景的需要。

▲央行数字货币研究所所长的穆长春在第三届中国金融四十人伊春论坛上发言

确定了技术路线后，央行数字货币研究所开始考虑数字人民币的运营体系，最终采用了 “中央银行–商业银行 / 其他运营机构”的双层运营体系。

据穆长春介绍，双层运营体系的第一层是中央银行，第二层为商业银行、电信运营商和第三方支付网络平台公司等。

简单说来，第一层即央行把数字货币兑换给银行或者是其他运营机构，第二层即运营机构将数字人民币兑换给公众。

央行副行长范一飞指明了双层运营体系的优势，称双层运营体系有利于充分调用商业银行的资源，并因地制宜推广数字人民币，降低化解系统性风险。

相较之下，单层运营体系要求央行直接面对所有公众发行数字货币，操作难度更大、相应成本更高，还可能导致 “金融脱媒”，即央行信用背书的数字货币以绝对竞争优势 “碾压”其他商业银行发行的存款货币，影响商业银行的贷款投放能力，甚至损害实体经济。

▲数字人民币双层运营体系示意图（来源：央行副行长范一飞《关于央行数字货币的几点考虑》）

尽管央行研究人员在设计之初已投入巨大精力，但这个面向几十亿人口的浩大工程在试点过程中还是出现了不少问题，遭遇了许多挑战。

据麻袋研究员高级研究员苏筱芮介绍，数字人民币的落地应用存在设备、观念两个方面的难题。

在设备方面，数字人民币需基于移动端设备使用，在适配不同设备上，以及在偏远地区推广普及上存在很大的困难。

在观念方面，使用数字人民币的意识还未普及，民众对数字人民币的接受度不够高。

同时，人大金融科技研究所的一份报告也分析指出，数字人民币的应用还存在用户动力不足的问题。数字人民币不计息，与支付宝的余额宝、微信支付的零钱包等有利息的第三方支付方式相比，竞争力较差。

不仅需求端动力不足，还有专家分析指出，供给端也存在动力问题。

国盛证券区块链研究院宋嘉吉团队称，商户方可能也存在动力问题。比如，深圳公测中，POS 机改造相关费用均由四大行承担，未向商户收取改造费用及支付手续费，但随着规模扩大，商户或需主动承担相应成本。

此外，聚焦跨境支付的数字人民币还需面临来自支票、信用卡等海外主流支付手段的挑战，同时还需和各国央行磋商有关政策标准。

开发难、试点难、应用难，这么看来，数字货币工程简直是难上加难。那么，我国为何要下如此大气力开发数字人民币呢？这还要从国内、国外两个层面说起。

五、为何要开发数字人民币？国内外大势所趋

开发数字人民币，不管是在国内、还是在国外，都符合当下的时代发展进程，契合中国现代化金融货币体系的发展和治理需要。

在国内，线上支付得到了普遍应用，货币领域出现数字化、电子化变革的诸多苗头，发行数字人民币是顺应当下国情作出的决定，有利于加强政府对货币的统一管理。

央行副行长范一飞指出，坚持数字人民币发行的中心化管理具有重要意义，一方面可以维护法定货币地位和货币发行权，防止数字经济时代的货币发行权旁落，另一方面还可以提高支付体系效率，改善货币政策传导，同时，有利于打破零售支付壁垒和市场分割。

此外，数字人民币的可控匿名机制还可以帮助维护金融稳定，央行掌握全量信息，可以综合利用新兴技术追踪资金流向，打击违法犯罪行动。

央行行长易纲介绍，法定数字货币的研发和应用，还有利于高效满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济加快发展。

在国外，数字货币则是各国政府共同努力的重点方向，率先发展数字货币有利于我国掌握战略高地，推动人民币的国际化进程，同时更好地应对脸书的 Libra 天平币、Tether 的泰达币等稳定币带来的新挑战。

中国社科院国家金融与发展实验室主任杨涛解释了电子现金应用热潮背后的共识性原因，从某种程度上说，各国政府探索电子现金方式是为了改善零售支付体系，增进普惠金融服务，提升支付清算、金融体系的稳定性。

早在 2020 年 1 月，国际清算银行的一项调查发现，受访的 66 家央行有 80% 都正在研究、试验或者开发一种数字货币。

同年 3 月，英国央行也公开肯定了数字货币的意义，称赞后者有利于金融体系稳定，是拓展支付方式的一种潜在途径。

10 月，欧央行对可能发行的加密数字欧元 CBDC（“Central Bank Digital Currency”）进行了试验，并同步开启公众咨询和内部试点工作。

不过，值得注意的是，这 66 家受访央行中，已到测试阶段的不到 10%。

正如杨涛主任分析指出，在数字货币的研发上，中国妥妥走在世界前列。

作为中国人，我们自豪于祖国的成就，但激动之余，还应冷静看待数字人民币的发展进程，不应盲目乐观、甚至掉入 “立马抢购数字人民币”的谣言陷阱。

结语：数字人民币试点加快，但离正式启用仍有距离

从深圳到苏州，从上海到北京，数字人民币的测试落地工作正如火如荼。

数字人民币作为官方发行的松耦合、双层运营的中心化法定货币，较纸钞具有更好的安全性和便利性，较常用电子支付手段具有无线法偿性和 “双离线支付”的优势。

然而，不可忽视的是，数字人民币作为一种不计息的货币，一方面不会给商业银行带来额外成本，但另一方面，相较于支付宝余额宝、微信支付零钱包等有利息的第三方支付平台，不具有竞争优势。

在线下试点的过程中，数字人民币应用也面临了设备、意识层面的诸多挑战。

数字人民币要如何推广到偏远地区，又如何在线下电子支付成熟的发达地区获得人民的青睐，同时在信用卡、支票支付占主流地位的海外市场，又该如何应对竞品挑战、制定相关标准、并加速人民币国际化进程？

这些悬而未决的问题影响着数字人民币的落地进程和 “官宣”时间，让我们一起期待央行将如何一一击破上述难题。