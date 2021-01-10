微软 Win10 商店上架 Azure RTOS TraceX 工具：可视化了解实时系统行为

IT之家1月10日消息 外媒 MSPoweruser 报道，近期，微软在 Windows 10 应用商店中发布了一款针对 RTOS 实时操作系统开发者的应用（点此链接下载）。

Azure RTOS TraceX 是微软基于主机的分析工具，它为开发人员提供了实时系统事件的图形化视图，使他们能够可视化并更好地了解其实时系统的行为。

IT之家获悉，通过 Azure RTOS TraceX，开发人员可以清楚地看到诸如中断和上下文切换等系统事件的发生，这些事件发生在标准调试工具的视野之外。能够识别和研究这些事件，并在整个系统运行的背景下精确地确定其发生的时间，使开发人员能够通过发现意外行为来解决编程问题，并让他们进一步调查特定的领域。

跟踪信息存储在目标系统的缓冲区中，缓冲区的位置和大小由应用程序在运行时决定。Azure RTOS TraceX 可以处理以适当方式构建的任何缓冲区，不仅来自 Azure RTOS ThreadX，而且来自任何应用程序或 RTOS。追踪信息可以随时上传到主机上进行分析 -- 无论是事后还是断点时。Azure RTOS ThreadX 实现了一个循环缓冲区，在系统故障或其他重大事件发生时，可以提供最近的 “N”个事件供检查。

该应用的功能包括：