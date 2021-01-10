微软 Win10 重大视觉设计有望 6 月达到 RTM ，正式版 10 月发布

IT之家1月10日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软已经完成了 2020 Windows 10 更新十月版（即 20H2 版本）的推出，该公司预计将确定下一个重大功能更新。换句话说，现在距离微软的新 Insider 计划公告只有几天的时间了，但和往常一样，整个事情会逐渐发生。

就像去年一样，微软正在为 Windows 10 准备两个功能更新——21H1 版本和 21H2 版本。除了功能更新之外，微软还计划宣布 Windows 10X、Cloud PC 以及原生支持 Android 应用的能力。

Windows 10 的下一次更新可能是 21H1 版本，它将包括质量改进。今年的 UI 大更新内部代号为 “太阳谷”，属于 “21H2 版本”。

根据在预览版构建中发现的代码参考，微软可能计划在今年 6 月最终确定 RTM 版本——即更新的最终发布候选版。

但这并不意味着 Windows 10 21H2(太阳谷)更新将在 6 月准备好公开推出。21H2 的明显计划是将其保留在 10 月或 11 月发布，并在 Insider 预览中长时间测试。

好消息是，用户不必等到 10 月，预计我们将在即将到来的预览版本中看到一些重新设计的早期外观构想。

本周早些时候，一份工作列表证实，Windows 10 即将到来的桌面变化将具有 “全面”和 “重振”的性质。该招聘信息还证实，微软正在为未来的 Windows 打造标志性的体验。

IT之家获悉，微软正在测试 “开始”菜单、操作中心、任务栏、文件资源管理器等的 UI 改进。虽然微软正在进行传闻中的重新设计升级，但目前还没有确认会公布多少新功能。