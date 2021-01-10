三星、SK、LG、现代市值创新高，总市值占 KOSPI 总值逾六成

1 月 10 日下午消息，据韩联社报道，截至本月 8 日，韩国有价证券市场上市公司的市值总额为 2170.53 万亿韩元（约合人民币 12.83 万亿元），创下历史新高，其中三星、SK、LG、现代汽车等四大企业集团的市值总额之和占比 61%。

三星集团 23 个项目股价的市值总额 811.16 万亿韩元，上月 24 日首次突破 700 万亿韩元，仅 15 天增额就超过 100 万亿韩元。

SK 集团市值总额首破 200 万亿韩元，其中 SK 海力士市值总额达到 100 万亿韩元，SK 创新、SK 电讯、SK 控股公司分别超过 20 万亿韩元。三星集团和 SK 集团之和就达 1000 万亿韩元以上。

LG 集团市值总额为 165.49 万亿韩元，其中 LG 化学 70.5217 万亿韩元，LG 生活健康和 LG 电子分别为 25.5826 万亿韩元、24.1380 万亿韩元。

现代汽车集团市值总额逼近 150 万亿韩元。其中，现代汽车、现代摩比斯、起亚汽车之和 114.4204 万亿韩元。

在有价证券市场市值总额中，三星、SK、LG 和现代汽车所占比重分别为 37.4%、9.2%、7.6%、6.8%。这四大集团占比之和 61%。