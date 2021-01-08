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LG 发布 webOS 6.0 电视系统：全新 UI，支持遥控器 NFC 传输

2021/1/8 14:28:50 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月8日消息 LG 今日宣布，将为 2021 款 4K 和 8K 电视带来全新 webOS 6.0 系统

webOS 6.0 电视系统采用了更现代化的图形界面，新增了两项功能，分别是 Magic Explorer（魔力浏览）和 Next Picks（下一步精选）

其中，Magic Explorer 功能可以在用户观看的电视节目中提取演员信息、场景位置，并推送相关节目；Next Picks 则会分析用户的观看偏好，并推送用户感兴趣的节目。

webOS 6.0 还支持通过 Google Assistant 和 Amazon Alexa 进行语音控制，ThinQ AI 也有所升级，比以往支持更多的语音控制功能。

遥控器方面，LG 的新款 Magic Remote 智能遥控器将首次包含 NFC 功能，支持手机与电视进行内容互传。

LG 家庭娱乐总裁朴孝诚（Park Hyoung-sei）表示：“webOS 6.0 是自 2014 年 webOS 电视系统发布以来的最大更新。”目前，LG 官方尚未提到老款电视的升级问题

IT之家了解到，2013 年，LG 从惠普手中收购了 webOS 系统，计划将其用于智能电视平台。2014 年 1 月，LG 在 CES 2014 上正式推出了搭载 webOS 系统的智能电视。

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关键词：LG电视

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