三星 Galaxy S21 系列重新通过 3C 认证：充电器可选

IT之家1月9日消息 去年 10 月 15、16 日，三星 Galaxy S21、S21+、S21 Ultra 通过 3C 认证，确认全系标配 25W 充电器。

有网友发现，三星 Galaxy S21 系列三款机型昨日又一次通过了国家 3C 入网认证，不过最新的认证公告显示三星 Galaxy S21+、S21 Ultra 的旅行充电器多了一个 “可选”的标识，其他内容未变更。

▲ 最新认证资料

▲ 首次认证资料

IT之家曾报道，三星方面已确认新一代 S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动正式日期定于北京时间 1 月 14 日晚 11 时，届时三星 Galaxy S21 系列旗舰系列以及全新的 Galaxy Buds Pro 真无线耳机等产品将亮相。

按照此前爆料消息，三星 Galaxy S21 Ultra 将支持最高 45W 快充，但三星将提供全新充电器，而标配的 EP-TA800 型号较老，为三星首款 USB-C 充电器，首发于三星 Galaxy S10 5G，支持最高 11.0V 2.25A 25W 快充，预计 S21+ 和 S21 仅支持 25W 快充。

EP-TA800 ▲ 图源三星

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