英伟达确认将于 1 月 12 日展示 GeForce RTX 30 系移动显卡

IT之家1月10日消息 英伟达官方已宣布，GEFORCE RTX: GAME ON 特别直播活动将于北京时间 1 月 13 日凌晨 1 点整开始。而官推今日整理了将于 GeForce RTX：Game On 活动中展示给大家的内容。

在预告片中，英伟达展示了笔记本电脑中 GeForce RTX 独立显卡。确切的 GPU 型号似乎是 GA104，根据此前爆料信息这将是 RTX 3080 和 RTX 3070 移动显卡 GPU。

两款卡均采用 8GB GDDR6 显存（配备 8 个显存模块），但目前已知的 RTX 3080 移动显卡也将提供 16GB 的显存版本。

此外，英伟达还确认 RTX 3080 移动显卡将支持可调整大小的基址注册表（ReSize BAR）功能。

该预告片还简要展示了 People Can Fly 开发的即将推出的游戏《Outriders》。IT之家了解到，这款游戏将于 4 月 1 日正式发售，但免费的演示版预计于 2 月 25 日发布，预计采用英伟达光追技术。

此外，预告片中似乎显示了桌面版 GeForce RTX 显卡的徽标，外媒推测新款 RTX 3060 12GB 可能会在此次活动中亮相，这个徽标可能是 Founders Edition 卡的预告。