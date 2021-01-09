Sonnet 发布 Breakaway Puck 微型显卡扩展坞，搭载 AMD RX 5000 系显卡

IT之家1月9日消息 国外厂商 Sonnet 发布了最新的 Breakaway Puck eGPU 显卡扩展坞，体积相比此前安装 PCIe 独立显卡的外接显卡扩展盒缩小了许多，更加便于使用。

这款产品有两个版本，分别搭载 AMD RX 5500 XT、RX 5700 GPU。RX 5500 XT 版本显卡核心有 1408 个流处理器，频率 1717MHz，配备 4GB GDDR6 显存。RX 5700 版本 GPU 有着 2304 个流处理器，频率 1725MHz，配备 8GB GDDR6 显存。

Breakaway Puck 显卡扩展坞有着两个雷电 3 接口，分别用来输入和输出，支持一条线连接显示器，最大提供 60W 功率输出。显卡采用雷电 3 接口输出时，最大支持 6K 分辨率 60Hz 显示器，或者采用分离装置转换为两个 4K 60Hz DP 输出。

采用 DP 1.4 接口输出，最高支持 4K 60Hz，或者 5120×1440 60Hz 输出。采用 HDMI 2.0b 接口输出，同样支持 4K 60Hz 显示器。

除此之外，这款产品同时具备两个 USB 3.2 Gen1 A 型接口，采用专用的 20V 外置电源供电。官方表示 “暂不支持苹果 M1 ARM 芯片的笔记本电脑”，这或许暗示未来的苹果 M1 笔记本可以通过升级来支持 eGPU 外接显卡。

IT之家了解到，这款产品配备一条 0.5m 长的雷电 3 线缆，一个 230W 外接电源。产品长度仅为 15.2cm，宽度 13cm，高 5.1cm，含电源重量仅为 2.18kg，十分便携。RX 5500 XT 版本售价约 3885 元人民币，RX 5700 版本售价约 5821 元人民币。