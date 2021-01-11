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荣耀 CEO 赵明：将冲击高端市场，1 月 18 日发布荣耀 V40 手机

2021/1/11 10:14:47 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 1 月 11 日消息 荣耀终端有限公司 CEO 赵明今天为新征程预热，1 月 18 日将举行荣耀 V40 发布会。

荣耀如今开启了新征程，合作伙伴和行业意见领袖送上关心与期待；“有朋友有未来”的荣耀，未来可期，荣耀CEO赵明表露信心，将冲击高端市场。

赵明表示，“感谢一路支持与关心荣耀的朋友们，面对新征程，我们会一如既往坚持技术创新，为大家带来更好的产品和服务。7 年合作团队是我们冲击高端市场的有力保障。不忘初心，方能致远；七年荣耀，全新出发！1 月 18 日 #荣耀 V40# 发布会见。”

去年 12 月，型号为 YOK-AN10 的荣耀手机通过莱茵安全快充认证。这款手机应为荣耀 V40。证书显示该机将支持 50W 无线快充。

荣耀 V40 海报显示，荣耀 V40 搭载 10 亿色视网膜级超感屏，5000 万像素超感镜头矩阵

目前荣耀 V40 已上架京东商城，且已通过国家工信部和 3C 认证，支持最高 66W 电荷泵快充，运行安卓系统。

IT之家获悉，根据此前的爆料信息，荣耀 V40 系列将搭载联发科天玑 1000 Plus 芯片，支持最高 50W 无线快充（预计为 Pro 或 Pro+），后置 50MP 大底主摄，采用 120Hz 挖孔曲面屏，支持 300Hz 触控采样率等。

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关键词：荣耀V40荣耀手机

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