IDC：全球 PC 市场持续火热， 2020 年第四季度同比增长 26.1%

IT之家1月11日消息 数据研究机构 IDC 今日发布消息，表示 2020 年第四季度全球 PC 市场增长迅速，出货量同比增长 26.1%，达到了 9160 万台。2020 全年，全球 PC 市场出货量同比增长也达到了 13.1%，居家办公、线上学习以及消费需求的复苏成为主要驱动因素。

从厂商份额看，联想位居 2020 年全年以及第四季度冠军，市场份额高达 24%。其次是惠普以及戴尔，2020 年市场份额占比分别为 22.4%、16.6%。

IDC 移动设备研究经理 Jitesh Ubrani 表示：“由于需求旺盛、产能短缺，供应链每一部分的生产潜力都到了极限。不仅 PC 制造商和 ODM 需要处理组件和产能短缺的问题，与此同时物流问题仍然存在，因此供应商被迫采用空运的方式以缩短交货时间为代价来降低成本。”

IDC 全球移动设备追踪项目副总裁 Ryan Reith 表示：“去年增长的焦点是围绕居家办公和线上学习，但我们不应忽视消费市场本身的能力。我们可以看到游戏电脑和显示器销售达到历史最高水平。”

据IT之家了解，得益于 2020 年 PC 市场以及智能手机的快速增长，台积电去年总营收为 1.34 万亿新台币，同比增长 25.2%；三星也依靠代工获得了巨大的利润。