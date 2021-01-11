豪威科技发布 400 万像素 2 微米图像传感器 OS04C10 ：用于安防物联网摄像头，可电池供电

IT之家1月11日消息 豪威科技官方发布，在 CES 召开前发布了 OS04C10 。该产品是一款用于物联网和家用安防摄像头的 2.0 微米像素尺寸、 400 万像素分辨率高性能图像传感器。

IT之家获悉，与设计人员选择的平台搭配使用时，OS04C10 可为具有 AI 功能的电池供电摄像头提供系统超低功耗模式。此外，该产品提供 16:9 的 2688 x 1520 高分辨率，同时增加了豪威科技 Nyxel 和 PureCel Plus 技术的近红外（ NIR ）和超低光 SNR1 性能。这款传感器还提供多个高动态范围（ HDR ）选项，能以 60 帧 / 秒的速度捕捉快速移动物体的优质 400 万像素静止图像和视频。

通过结合豪威科技业界排名前列的 NIR Nyxel 技术以及 PureCel Plus 技术和多种 HDR 选项，OS04C10 在所有照明条件下均能高效运行。该产品能够检测可见光和 NIR 波长的入射光，并为安防应用提供精确的彩色和单色图像。

Nyxel 技术为 OS04C10 带来优异的量子效率，使其在 850 纳米和 940 纳米 NIR 波长下都能实现更好的拍摄效果和更远的拍摄距离。得益于高量子效率，在完全黑暗的环境下可以实现功耗较低的 IR 照明，从而显著降低系统功耗。此外，在黑暗的室内环境中，人眼无法看到 940 纳米的 NIR 照明，而 850 纳米的照明非常适合室外安防摄像头。OS04C10 能够使用人眼不可见的 940 纳米近红外光捕捉清晰的图像，这意味着室内安防摄像头不会影响睡眠，同时不易被入侵者察觉。

OS04C10 同样采用 PureCel Plus 像素架构，以实现出色的低噪设计，其 SNR1 比豪威科技的上一代 400 万像素主流安防传感器 OV4689 高 150% 。此外，这款新型传感器还通过选择性转换增益提供出色的 HDR ，以在弱光图像质量和 HDR 之间实现良好的平衡，并提供二次曝光的交错式 HDR 选项。因此，设计人员能够灵活地为给定场景中对比强烈的明暗区域选择更好的 HDR 方法。

OS04C10 图像传感器现已开始提供样品并开始量产，提供彩色和单色两个版本。