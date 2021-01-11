CES 2021 ：三星旗舰芯片 Exynos 2100 即将登场，8K / 透明 OLED 成电视亮点

科技行业年度盛会 CES 2021 即将拉开帷幕，与往年不同的是，受新冠疫情影响，展会将全面以线上形式举行。当然，不论展会形式如何改变，作为科技行业的风向标，汇集全球最新、最酷的科技新品以及创新技术的本质不会变。

在今年 CES 展上，5G 通信、8K 电视、机器人、VR、AR 以及无人机都将是热门话题。下面就让我们看看这次 CES 上可能会带来哪些值得关注的新品。

5G 加速落地 C 端应用将大放异彩

最近几年，5G 一直都是 CES 的高频热词，而在今年 CES 展上，5G 技术无疑更受关注。过去一年，是 5G 商用规模落地之年 , 疫情并未成为 5G”绊脚石 “，在网络建设、终端等层面，5G 取得了突出成果。而在应用方面，5G 技术在垂直行业打开应用空间，在工业互联网、交通、城市发展、智慧医疗等 B 端领域实现了深度融合。

如今，5G 在 C 端的渗透、融合也在加速。据了解，美国最大的无线通信公司威瑞森 CEO Hans Vestberg，将是第一个在 CES 2021 上发表主题演讲的人。1 月 11 日晚间，他将以《下一代手机技术的演讲》为题展开演讲，拉开展会大幕。这意味着，CES 2021 对 5G 的应用无比关注。

今年的 CES 上，5G 将因其在远程工作、无人驾驶汽车等方面的应用案例而登上主舞台。此外，增强现实智能眼镜等依托于 5G 技术的产品，有望在 CES 2021 上大放异彩，给消费者带来更多优秀的场景和体验。

三星 Exynos 处理器回归 采用 5nm 工艺制程

三星官方透露将在 1 月 12 日正式宣布新的 SoC，根据此前的预热预告片来看，“Exynos 回来了”的 slogan 意味着全新的 Exynos 处理器将回归，Exynos 2100 处理器有望为我们带来更多惊喜。这款处理器定位旗舰，将于高通骁龙 888 处理器进行一波正面交锋。由于都是采用了自家的 5nm 工艺，这两款处理器究竟孰强孰弱也成为一个看点。

根据相关爆料，三星 Exynos 2100 采用 5nm 工艺制程，并且两颗芯片都有超大核 (ARM Cortex X1)、大核 (ARM Cortex A78)和小核，采用 “1+3+4”三丛集架构。消息人士透露三星 Exynos 2100 拥有更好的能效比，对手机的续航和散热性能都有一定的提升。

三星 Exynos2100 将由三星 GalaxyS21 系列首发，官方已经确认新品将在 1 月 14 日发布具体表现怎么样值得我们期待。

除此之外，三星还会在展会上推出使用 Exynos 处理器被名为 Galaxy Book Go 的笔记本电脑，这是用于接替采用 QLED 屏的 Book Flex 的产品。

8K 和透明 OLED 成电视亮点

在影音智能领域，电视机依然是 CES 2021 中的重头戏，三星、索尼和 TCL 都将发布新的 8K 电视，松下 4K OLED 旗舰和 LG 透明 OLED 电视也将成为焦点。

7 日，三星公司在 CES 正式开幕前举行线上发布会，正式推出三星 Neo QLED 和 MICRO LED 电视。三星旗舰级 8K 和 4K 机型引入了全新的显示技术 Neo QLED，其核心是利用量子矩阵技术和 Neo 量子处理器精准控制量子 Mini LED 光源。

TCL 也确认将在 CES 2021 期间展示其下一代 mini-LED 显示技术。TCL 首席执行官表示：“TCL 很荣幸能参加 CES 2021。作为全球领先的消费电子品牌之一，我们正通过 AI x IoT 战略使用户的生活变得更加智能。展望未来，我们致力于为全球用户提供更好的智能产品和服务。”

LG 电子公司早些时候发布消息称，将在 CES 上发布战略新产品 QNED Mini LED 电视，拥有 8K 超高清分辨率和 120 赫兹高刷新率。

除了电视外，LG 今年还将展示其新型透明 OLED 屏幕，其透明度已经从 10% 提高到 40%，能像玻璃一样提供透明清晰的画质。透明 OLED 具有广泛的应用前景，LG Display 将在 CES 2021 中展示采用透明 OLED 的屏幕在智能家居、地铁、餐厅的应用场景。