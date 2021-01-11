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联想发布 ThinkPad X12 二合一平板：支持雷电 4 接口

2021/1/11 13:02:44 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月11日消息 联想今日发布了全新的 ThinkPad X12 Detachable 二合一平板，搭载可以分离的键盘部分，支持手写笔。这款产品配备英特尔最新的 11 代 UP4 系列处理器，最高可选配 i7 vPro 四核型号，内存为 LPDDR4X，速度更快。

据IT之家了解，英特尔 11 代 U 系列低压处理器搭载最新的 Xe 锐炬核显，具备最高 96 EU 计算单元。处理器采用 10nm 制程制造，配备最高 12MB 三级缓存，有着 12 条 PCIe 3.0 通道。该系列处理器支持雷电 4 以及 USB 4，可以提供最高 40Gbps 的带宽。此外，UP4 系列处理器 TDP 限制为 15W

联想此款二合一平板采用了 12.4 英寸 1080P 触摸屏，支持 Wi-Fi 6 无线网络，其它详细信息并没有给出。此外联想在今年的 CES 上还发布了新一代 ThinkPad X1 Carbon 笔记本电脑。新版本 X1 Carbon 除了更新为英特尔 11 代 CPU 之外，还加大了触摸板面积至 110mm 宽。

据IT之家了解，联想还发布了最新的 ThinkPad X1 Titanium Yoga 折叠笔记本，搭载 13.5 英寸 2K 分辨率屏幕，支持 4G/5G 蜂窝移动网。产品有着英特尔 Evo 认证，同样搭载11代低压处理器，最高配备 16GB LPDDR4x 内存，续航可达 10.9 小时。

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关键词：联想ThinkPad

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