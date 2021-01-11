1 月 11 日下午消息，据报道，LG 新能源将启动上市程序，企业价值高达 100 万亿韩元。

据韩国经济日报报道，LG 化学（ LG Chem Ltd）拆分的电池业务子公司 LG 新能源（ LG Energy Solution ）计划于今年年底前首次公开发行股票（IPO），正式在韩国交易所上市。

1 月 10 日，据投资银行（IB）业界透露，LG 新能源将很快向相关券商征集有关其 IPO 的建议书。业内消息人士称，该公司计划在 1 月底之前收到建议书，并将择优选取一家主承销商。

LG 新能源由 LG 化学 12 月 1 日拆分成立。LG 化学曾表示，考虑过 LG 新能源的纳斯达克上市。但消息人士称，境外上市涉及的法律关系较为复杂、成本也较高。因此，该公司更有可能在韩国交易所上市。

业界人士普遍认为，LG 新能源的企业价值至少为 50 万亿韩元（约合人民币 2953 亿元）。鉴于蓄电池产业呈现超高速增长态势，其企业价值可能高达 100 万亿韩元。

LG 化学的动力电池业务在 2019 年的销售额达 8350 亿韩元。据三星证券（Samsung Securities）称，预计其 2020 年收入为 1.04 万亿韩元，今年将增至 1.84 万亿韩元。

LG 化学股价创新高

考虑到未来几年全球电动汽车和充电电池行业的发展将 “起飞”，LG 化学的股价在过去几周持续急剧上涨。

LG 化学的股价在上周五（1 月 8 日）收盘上涨 3.9%，创历史新高——999，000 韩元，其市值增加到了 70.5 万亿韩元。

去年，尽管曾遭大股东的反对，LG 化学还是决定拆分其电池业务成立全资子公司。并推进该公司的上市挂牌，以募集资金投资于其动力电池业务的发展。

LG 化学高管曾表示，LG 新能源最多可将其 30% 的股权 IPO。分析师称，LG 化学的电池业务独立上市，使其市场价值更高。

随着环保法律法规在迎来最严时代，全球动力电池市场需求持续快速增长。据市场调查机构 IHS Markit 的预测，未来 7 年电动汽车市场的年均增长率将达到 25%。

根据市场研究公司 SNE Research 发布的数据，宁德时代是全球最大的动力电池供应商，在 2020 年前 11 个月中其市场份额为 24.2%。LG 化学则以 22.6% 的市场份额位居第二。

旨在与宁德时代的竞争中保持领先地位

LG 新能源寻求通过此次 IPO 募集高达 20 万亿韩元的资金，以扩大其生产能力并加大研发投入，从而保证其在全球竞争中处于领先地位。

LG 新能源计划到 2021 年末前，将电池年产量从 2020 年的 120GWh 增加到 156GWh，提高 30%。预计到 2023 年产能将进一步提升到 260GWh。

另外，去年 11 月 LG 化学曾表示，它被选为特斯拉全新中型 SUV——Model Y 的独家动力电池供应商，该车型将在中国生产。

2021 年韩国市场最大的一笔 IPO

有券商相关人士表示：“LG 新能源的 IPO 融资规模将达数万亿韩元，因此预计该公司在市场流动性过剩、股市迎来上涨的最佳时机，推进其上市。”

LG 新能源方面就 IPO 表示：“待相关事项确定后，公司将正式发布公告。”如果该公司按期在年内上市，这将成为今年韩国市场最大的一笔 IPO，其规模碾压其余拟上市公司。

有多数万亿级韩国企业，计划在 2021 年 IPO 上市，极具投资吸引力。

市值估计高达 30 万亿韩元的游戏开发商 Krafton Inc，以及韩国移动社交巨头 Kakao Corp 旗下的两个子公司——Kakao Bank（互联网银行）和 Kakao Pay（移动支付平台）都将于今年在韩国股市首次亮相。

据估算，Kakao Bank 和 Kakao Pay 的企业价值分别达近 20 万亿韩元和 10 万亿韩元。