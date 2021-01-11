历史回顾：LG 制造了第一款电容屏手机，还跟 Prada 跨界合作

1 月 11 日上午消息，许多人认为 iPhone 是首款采用电容式触摸屏的手机，但实际上，从发布时间来看，LG KE850 Prada 才是第一款。虽然 LG 这家厂商在名气上远不如苹果。

LG KE850 Prada 于 2006 年 12 月 15 日发布，而苹果在 Macworld 大会（2007 年 1 月 9 日）上才发布了 iPhone 一代。在上市时间上，LG 也比苹果早了一个月：KE850 的销售始于 2007 年 5 月，价格为 600 欧元，而 iPhone 则于 6 月首次上市。

从名字可以看出，LG 这款手机的是他们与时尚品牌 Prada 的合作，当年走奢侈品路线，还有个皮套捆绑在一起销售，突显了它作为时尚单品的地位。

跨界合作

但遗憾的是，Prada 这款手机的发布和设计并没有引起人们太多注意。当年 LG 移动手机研发中心的负责人 Woo-Young Kwak 甚至认为：“我们认为 Apple 在 iF 设计奖上看到该设计后就复制了 Prada 手机，并于 2006 年 9 月获得了大奖。”

当然，这种说法很无厘头，电子产品的准备时间很长，不可能看见就抄走。

LG KE850 Prada 配备 3 英寸屏幕，分辨率为 320 x 480 （相比之下，iPhone 的屏幕更大，为 3.5 英寸 320 x 480）。它的正面只有三个物理按钮，选择，挂断和后退，其他所有操作均由触摸屏处理。

在当年，多数触屏手机还是需要一根手写笔来操作的，但 LG 这款因为采用电容屏幕，可以让用户直接用手点，为了突出时尚感，它的 UI 界面大多是在深色背景上带有白色轮廓图标，与 iPhone 的彩色拟物化形成鲜明对比。

操作界面很冷酷

为了发短信，屏幕上有个 9 键的键盘（不是完整的 QWERTY 全键盘）。由于其三频 GSM 连接，电话可以发送和接收 SMS 和电子邮件。与 iPhone 相比，数据速度类似，都是 EDGE，而没有 3G 网络。

这部手机并非智能手机，可以装载运行简单的 Java 程序，出厂带有 Opera Mini 浏览器，让用户浏览 Web 网页，而不是 WAP 页面。还有电子邮件以及 Office 和 PDF 阅读器。

KE850 Prada 预装有 256MB microSD 卡（内置 8MB 存储空间），最大支持 2GB 存储卡，支持 MP3 和 AAC 音频文件，甚至还具有用于启动音乐播放器的专用按钮。

镜头来自施耐德

LG KE850 Prada 在当年就开始跟传统相机镜头厂商合作，当年他们找来了施耐德（Schneider-Kreuznach）跟自己合作，也是老德味了。当年 200 万像素算是相当豪华的相机配置，并且支持 15 fps 帧率的 400 x 240 像素视频录制。

这手机在上市的前 18 个月里售出了 100 万台，销量数字当然是不如 iPhone，不知为什么这手机当年没有在美国发布，导致美国用户甚至根本不知道它。

所有这些原因加在一起，让 LGKE850 Prada 的知名度远不如同期的苹果产品，虽然 LG 和 Prada 合作的成果还算可以，但随着 iPhone 的高歌猛进，这手机很快就被人们遗忘了。