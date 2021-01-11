苹果汽车 2024 年能否量产，多数分析师缺乏信心

据外媒报道，早在 2007 年推出首款 iPhone 后不久，苹果时任首席执行官史蒂夫 · 乔布斯 (Steve Jobs)就开始考虑苹果的新方向，包括造车。从此，苹果开始了漫长而充满波折的探索之旅。

在过去十年的大部分时间里，苹果始终在尝试开发电动汽车、自动驾驶和车载系统。最近有报道称，苹果的电动自动驾驶汽车有望在 2024 年量产，这再次改变了其汽车项目的前景，并促使苹果股价飙升。

苹果汽车项目曾有 1000 多名员工，并租用许多以希腊神话命名的办公空间。该公司曾拥 70 多辆改装车测试自动驾驶系统，收购自动驾驶汽车创企 Drive.AI，并曾与加拿大代工汽车制造商麦格纳 (Magna)洽谈汽车生产事宜。

但从人们对苹果汽车项目知之甚少的情况来看，该公司的努力并非一帆风顺。据悉，该项目领导团队已经发生了几次变动，福特前首席执行官史蒂夫 · 扎德斯基 (Steve Zadesky)于 2019 年离开苹果，另有 190 名员工申请离职。

相对于其他竞争对手，苹果汽车的自动行驶里程很短，测试车辆已经只剩 23 辆，且更多时候需要人类司机接管。此外，苹果汽车在加州公路上也不断卷入事故，包括追尾静止车辆。

从这些证据可以看出，苹果长期以来始终对开发汽车和自动驾驶系统感兴趣，但其造车到底有多大可能性呢？

大多数分析师对所谓的 iCar 仍缺乏信心。Radio Free Mobile 独立技术分析师理查德 · 温莎 (Richard Windsor)表示，有关苹果即将生产消费型汽车的说法 “令人怀疑”，“也许他们从未打算推出代售的汽车，而只会制作原型，并探索是否应进入造车行业”。

温莎认为，阻碍苹果实现无人驾驶雄心的关键障碍可能是利润。毕竟，制造汽车根本不会产生像其智能手机那样高的利润率，该公司已说服数千万人为其设备支付溢价，或将他们吸引到软件生态系统中。苹果 2 万亿美元市值是由盈利能力支撑的，大规模生产自动驾驶汽车将危及其成功。

苹果知名分析师郭明𫓹表示，市场对苹果汽车的前景 “过于乐观”，并补充称：“我们认为，现在就断定苹果汽车能取得成功非常危险。”

特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)也对苹果可能很快生产汽车的说法泼了冷水。他认为，苹果所谓的 “突破性电池技术”在化学上很难实现。