苹果：超过 85% 的 iCloud 用户受双重认证功能保护

IT之家1月10日消息 近日，苹果公司发文谈及了 2020 年的一些重要成绩以及 2021 年值得期待的全新机遇。

苹果表示，iCloud 可让用户的照片、视频、文件、备忘录和其他重要数据在其各种设备上保持安全和更新并随时可供取用。超过 85% 的 iCloud 用户均受双重认证功能保护，额外的一重保护可确保其他人无法访问用户的账户或数据。

同时，Apple Music 带来了 “现在就听”、新的 “搜索”、专属电台、“自动播放”等功能。自 2020 年以来，在 iOS 14 用户中，近 90% 的听众已经使用了这些新功能，而 Apple Music 的歌词显示功能的使用率也翻了一倍。

IT之家了解到，苹果还表示，自 2008 年 App Store 推出至今，销售数字产品和服务的开发者获得的收入已超过 2000 亿美元，而这仅占 App Store 促成的整体商业交易的一小部分。

其中，位于上海的米哈游公司的《原神》一经发布便大获成功，创下了 App Store 有史以来最成功发行周的新纪录。

苹果指出，在平安夜至跨年夜的一周内，App Store 用户在数字产品与服务上的支出达到 18 亿美元，其中大部分为游戏方面的消费。而仅在 2021 年元旦当日，用户的消费额就超过了 5.4 亿美元，刷新了单日消费纪录。