分析师：苹果 iPhone 12 全系出货量前三个月将超过三星 Galaxy S21 系列

IT之家1月10日消息 众所周知，自苹果推出 iPhone 12 系列后，该系列四款机型一直是销量热门，尤其是 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

三星最近也表示将在 1 月 14 日发布其 Galaxy S21 系列产品，并在本月开放预购。

拥有 25 年显示屏行业经验的 Ross Young 认为，每种 iPhone 12 型号在发布的头三个月里的销量，都将会超过 Galaxy S21 系列机型发布前三个月的销量。

他认为，即使是目前苹果四款中表现最差的机型 iPhone 12 mini，也有望比三星 Galaxy S21 更受欢迎。

IT之家了解到，三星已宣布将于 1 月 14 日举行新一代的 Galaxy S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动，届时三款手机和 Galaxy Buds Pro 真无线耳机等产品有望登场。目前 Galaxy S21 系列已开启先行者计划，感兴趣的小伙伴可自行预约。

▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同

▲ 三星 Galaxy S21+ 5G

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G