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卢伟冰提前剧透 Redmi K40 系列，王腾：将性价比进行到底，发布会是不是不开了

2021/1/11 15:26:26 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家1月11日消息 今日下午，小米集团副总裁，中国区总裁，红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰通过微博提前剧透了 Redmi K40 系列新机，称该机将于下月发布，定价 2999 元起

对此，小米公司 Redmi 产品总监王腾表示，Redmi K40 系列将性价比进行到底，并调侃称 “话说我们这发布会是不是不开了”。

根据卢伟冰今日下午曝光的信息，Redmi K40 系列将是 Redmi 推出的骁龙 888 年度旗舰，采用 4000mAh 以上电池，且可能是 “最贵的直屏”手机。

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IT之家了解到，作为高通最新推出的旗舰芯片，骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (Cortex X1)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，搭配 X60 5G modem 基带。

去年 12 月，高通在骁龙技术峰会上发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，并宣布，包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中兴在内的安卓智能手机厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。

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关键词：卢伟冰Redmi

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