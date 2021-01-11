任天堂新版 Switch 参数再遭曝光：新芯片支持 HDMI 4K 输出

IT之家1月11日消息 此前已有国外爆料者透露了新款任天堂 Switch 游戏机的消息。新机代号为 Aula，将升级为全新 OLED 屏幕。名为 @hexkyz 的爆料者于 1 月 10 日发布多条消息，透露出了新一代 Switch 机型的详细参数。

这名爆料者通过分析最新的 Switch 系统更新文件发现了新硬件的有关细节。新设备代号为 Aula，设计代码为 nx-abcd。作为对比，Switch Lite 代码为 nx-abcc。该设备的 HDMI 接口芯片升级为 Realtek RTD2173。

与此前爆料信息相同，新版显示器将采用 OLED 或者 Mini LED 技术，由新的制造商供货。设备的处理器采用与旧版相同的 TegraX1+。值得注意的是，新机 DRAM 内存将升级为 10nm 制程芯片，但是内存容量信息没有显示。爆料者表示，这意味着新版 Switch 或许与旧版相同。采用 4GB LPDDR4X。

根据爆料的信息，通过查阅 HDMI 芯片 RTD2173 的技术文档，以及查阅 Switch 系统更新文件的信息，可以预计代号 “Aula”的新版设备会支持 HDMI 输出 4K 视频信号，但主机显示屏将不会采用 4K 分辨率。

IT之家此前曾报道，另一名爆料者表示新版 Switch 的散热系统也将改进，以便于释放性能。