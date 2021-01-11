CES 2021 今天开始，参展产品及技术涵盖 5G 人工智能区块链等 42 个类别

1 月 11 日消息，据国外媒体报道，全球众多的展会也受到了疫情影响，部分推迟举行或者延期，照常进行的部分，也以在线的方式举行，未举办线下展会。

作为全球最具影响力的科技盛会的国际消费类电子产品展览会（CES），今年的举办时间较原定的时间就有推迟，举办的方式也改为了线上。

CES 2021 官网的信息显示，2021 年度的展会将在 1 月 11 日开始，共 4 天，持续到 14 日，以全数字化的方式进行，参展的厂商及人员也将以线上的形式参与，而 CES 2021 原计划 1 月 6 日至 9 日在美国内华达州的拉斯维加斯举行。

从 CES 2021 官网上公布的信息来看，今年参展的产品和技术，共分为 42 个类别，涵盖了消费电子行业的众多领域，包括 5G 技术、人工智能、区块链、云计算 / 数据、数字货币 / 加密货币、金融科技、量子计算、机器人、流媒体、汽车科技、无人机、AR/VR/XR 等。

由于今年的展会是以全数字化的方式举行，因而参展的厂商，就将以在线的方式展示新产品和新技术，芯片巨头英特尔，是以确定会在 CES 2021 期间举办两场新闻发布会，其中一场与自动驾驶有关。

国际消费类电子产品展览会，从 1967 年开始举办，已有近 60 年的历史，是全球最具影响力的科技盛会之一，也是突破性技术和全球创新者展示的舞台，参展厂商及人员来自产品制造、研发、供应等众多领域，也是大品牌厂商洽谈合作、结识新合作伙伴地方。