小冰董事长沈向洋：AI 助力艺术

IT之家12月31日消息 近日，小冰公司董事长、清华大学双聘教授沈向洋应吴恩达教授邀请，展望了 2021 年 AI 行业发展。IT之家获悉，沈向洋认为人工智能社区将创造出更多工具来释放人类的创造力。人工智能将帮助世界各地的人们，以各有态度的方式去沟通和表达情感和情绪。

“人工智能早已证明，它可以帮助人类提高生产力。从现在开始，我们应该将注意力转移到 AI 帮助人们释放创造力这件大事上。”沈向洋提到。

我预见 2021 年，人工智能社区将创造出更多工具来释放人类的创造力。人工智能将帮助世界各地的人们，以各有态度的方式去沟通和表达情感和情绪。

我们早已创造出完美胜任各种逻辑任务的机器，它们的计算规模和速度远超人类的思维。一个万众瞩目的最新例子，莫过于 “嫦娥五号”探测器登上月球、采集月壤、返回地表，并将这些材料用于科研。在日常生活中，我们也习惯了使用微软 Microsoft Word 和 Excel 等工具不断提高生产力。

然而，在某些任务上，人类仍继续主宰着世界，尤其是在艺术领域。

人类的左脑主要负责逻辑和运算，右脑则更多提供创造力和想象力。正是创造性的这一边，激发日常互动，使人类得以繁衍生息至今。我们使用语言相互交流、表达抽象概念并传递情感。我们还通过艺术形式表达自我，创造具有意义的音乐、艺术品、舞蹈和设计。

人工智能在创造方面，最近也取得了一些新的进展。尤其是利用深度学习（如生成对抗网络）和语言模型（如 GPT-3）等技术，几乎可以凭空合成逼真的图像和合理的文字。这几年来，人工智能小冰在生成诗歌、绘画和音乐方面，展现出了惊人的 “类人”表现。例如，小冰曾帮助微信用户在一周内创作的诗歌，比中国历史上有记载的诗歌总和还要多！

过去，期待在艺术领域里有所成就的专业人士，比如绘画、音乐、诗歌和舞蹈，必须长年学习和苦练。用中国老话讲，是 “台上三分钟，台下十年功”；用流行语说，就是从平凡到专业的 “一万小时”门槛。

我预期，诸如小冰 X Suites 这样的工具，可以帮助每一个人减少花费在重复练习上的成本，把宝贵的精力投入到创造更圆融的创意、更具想象力的表达上。

我期待，在来年看到更多的 AI 创造类工具，一起帮助人们表达自己的艺术思想和灵感。人工智能早已证明，它可以帮助人类提高生产力。从现在开始，我们应该将注意力转移到 AI 帮助人们释放创造力这件大事上。