受日本 AKM 工厂火灾影响，高端音频 DAC 芯片出货时间延长至 2022 年

IT之家1月11日消息 日本音频芯片制造商 AKM（旭化成）的晶圆工厂于 2020 年 10 月 20 日发生火灾，大火持续了三天。尽管没有人员伤亡，但是大火对该工厂的生产造成了严重影响。IT之家曾报道，这场大火导致索尼 8 款相机产品缺货。对于严重依赖 DAC 音频芯片的 HiFi 设备厂商，影响尤为严重。

根据国内 HiFi 厂商飞傲联合创始人 @飞傲 James 微博消息，这场大火导致 AK4497、AK4499 音频 DAC 芯片全面缺货，造成该品牌 K9/K9Pro 台式解码耳放的生产计划被打乱，不得不临时更改方案。

根据飞傲负责人描述，原本使用日本 AKM 公司 DAC 芯片的飞傲 K9，将改为美国 ESS 公司生产的 ES9068AS DAC，但这也导致产品的发售日期延后到今年 8 月以后。而 AKM 的旗舰 DAC 芯片 AK4499，目前的消息是厂家要等到 2022 年 3 月才能复产，而新产品的复产，预计要等到 2022 年 5 月之后。

▲ 原本应于近期发布的飞傲 K9/K9Pro

IT之家了解到，日本 AKM 旭化成公司主要生产高端音频芯片以及各种传感器芯片，产品包括 DAC 数模转换芯片、ADC 模数转换芯片、音频编解码器、霍尔元件、蓝牙芯片等产品，广泛应用于数码相机、HiFi 播放器等产品。