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除 DM-i 超级混动技术平台外，比亚迪还研制出了功率型刀片电池

2021/1/11 21:38:18 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月11日消息 在今日举办的比亚迪超级混动 DM-i 平台新车发布会上，比亚迪推出了 “超低油耗”的 DM-i 超级混动技术平台，同时发布了三款搭载 DM-i 超级混动技术的新车。

比亚迪产品规划及骑车车新技术研究院院长、DM 总设计师杨冬生表示，比亚迪 DM-i 超级混动是以电为主的混动技术。比亚迪创造性定义了以电为主的混动技术，围绕大功率电机驱动和大容量动力电池供能为主，发动机为辅的电混架构设计。

据财联社，比亚迪产品规划及骑车车新技术研究院院长、DM 总设计师杨冬生表示，比亚迪还开发出了 DM-i 超级混动专用的功率型刀片电池，采用串联式电芯设计，即一节刀片电池内，有多节卷绕电芯串联而成，电池的体积利用率得到进一步提升。

IT之家了解到，这种功率型刀片电池卷芯采用软铝包装，形成一次密封，刀片电池采用硬铝外壳包装，形成二次密封。单节电压超过 20V，单节电量最大 1.53 度。

官方表示，因车型不同，配备的电池包电量在 8.3 度到 21.5 度，因此实现了 50 到 120 公里的纯电里程 。

同时，比亚迪在 DM-i 超级混动系统中使用了 12V 磷酸铁锂小电池，相比燃油车和普通混动车，实现了彻底无铅化，并采取独立 BMS，系统效率比铅酸电池提升 13%。

据官方数据，比亚迪在 DM-i 超级混动系统亏电油耗仅 3.8L / 百公里，综合续航里程达 1200 里，0-100km/h 加速可达 7 秒级。该混动系统支持纯电模式和混动模式。

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关键词：电池

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