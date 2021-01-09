蔚来公布蓝点计划，推出首款旗舰轿车 NIO ET7，发布第二代换电站以及固态电池包

IT之家 1 月 9 日消息 在今日的 NIO Day 2020 活动上，蔚来推出了蓝点计划，李斌宣布蔚来将成为全球第一家帮助用户完成碳减排认证交易的汽车公司。

蔚来今日正式推出了首款旗舰轿车 NIO ET7，不含补贴售价为 44.8 万元，即刻开始预定。

蔚来 ET7 以 “第⼆起居室”理念打造，最大续航续航里程超过 1000 公里，搭载 150kWh 固态电池，全系标配智能空气悬架和动态阻尼控制，搭载 4D 智能车身控制，风阻系数低至 0.23Cd，百公里加速仅 3.9s，100-0km/h 制动距离仅 33.5m。

NIO ET7 搭载 NAD 蔚来自动驾驶技术，拥有超远距高精度激光雷达的 AQUILA 蔚来超感系统，全球首发 800 万像素自动驾驶高清摄像头，还拥有迄今最强大的量产移动计算平台——ADAM 蔚来超算平台，全车拥有 33 个高性能感知硬件，支持 UWB 数字钥匙和智能钥匙。

该车车长 5098 mm、轴距为 3060 mm、车宽为 1987 mm，自夸 “拥有同级领先的纵向及横向尺寸”，拥有智能无框电吸门，侧面线条简洁流畅。

外观方面，蔚来 ET7 拥有 Double-dash 日间行车灯，融⼊⻋⾝的 X-bar，立体通透的贯穿式⼼跳尾灯，支持智能灯光交互。官方表示，ET7 重新定义自动驾驶时代的汽车外观设计，完美融合自动驾驶感知硬件。

ET7 拥有环抱式座舱，未来科技与简约前卫风格的和谐统一，采用悬浮式屏幕设计、拼⾊双辐⽅向盘设计，搭配隐藏式智能出风口更显简洁精致。

蔚来第⼆代数字座舱，以 NOMI 为核⼼，拥有 12.8 英⼨ AMOLED 中控屏、 10.2 英⼨ HDR 数字仪表、后排 HDR 多功能控制屏、HUD 增强平视显示系统；搭载最先进的⾼通骁龙第三代数字座舱平台，支持 5G/V2X / 蓝牙 5.2/Wi-Fi 6/UWB 等。

此外，该车是全球首次量产使用 Karuun 可再生藤木，拥有独特的纹理和天然的触感；采用隐藏式智能出风口设计，根据场景精准控制风向和风量；拥有智能香氛与空气净化系统，可使车内环境清新自然；拥有环绕式光瀑氛围灯，支持 64 种颜色调节。

其他方面，ET7 采用陨石镀铬工艺、Nappa 高级真皮内饰，全系标配 Microfiber 超纤绒顶棚；拥有环抱式扶⼿、⻜航式头枕、前后排静⾳玻璃，全系标配前后排座椅加热、通⻛、按摩等功能。

值得一提的是，蔚来还推出了 150 度（千瓦时）的固态电池包，并将于明年第四季度交付，所有车主均可升级。

此外，蔚来还推出了第二代换电站，服务能力提升 3 倍，可储存 13 块电池，单日可完成 312 次服务；且为无人值守式换电站，车辆可实现自动泊入；支持车内一键自助换电等。IT之家了解到，蔚来计划在 2021 年落成 500 座换电站。