小米 11 播放音乐时用力按压电池盖产生杂音：后腔空间变化导致

IT之家1月10日消息 小米去年发布了旗下最新的旗舰机型小米 11 ，首发高通骁龙 888 芯片。随着 1 月 1 日正式发售，目前各种用户反馈也不断涌现出来，例如多种 bug。

小米社区就小米 11 的 bug 收集和修复进行了汇总，本周新增问题中包括一个 “播放音乐时用力按压小米 11 电池盖会产生杂音的现象”。

小米解释称小米 11 与普通手机不同，该机定制优化了手机内部结构，拥有特殊的后腔，可以使后盖内的整个内部空间作为立体声双扬声器的后腔。这种设计可以使小米 11 低频表现更加饱满。

但由于挤压导致的形变会影响整个后腔空间，因此在按压时会产生有杂音现象。同理，按压电池盖后快速松开，也会导致内部空间的变化并伴有杂音。

小米称这样特殊场景下的杂音现象一般会在5~10秒后自然消失。建议用户日常使用中避免大力挤压，以防过度用力造成损坏，或对手机的音效体验造成影响。

IT之家了解到，小米 11 手机厚 8.06mm，重 196g，采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

此外，小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。