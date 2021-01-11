海信发布全球首款 “社交全色激光电视”：首创 6 路视频通话

IT之家 1 月 11 日消息 根据海信官方的消息，在 CES 上，中国企业海信作为第一家企业亮相，并正式发布了全球首款搭载社交功能的全色激光电视 L9F 等多款新品。

海信视像总裁于芝涛宣布：海信推出 75 英寸到 100 英寸的全系全色激光电视产品，全面普及全色激光电视。

IT之家了解到，海信全色激光电视新品采用的 RGB 三基色全色光源架构，单封激光器光源互不干扰，显色更纯净；大型高亮芯片让屏前亮度最高可以达到 430 尼特，超越了数字电视亮度标准。海信独家三色激光器设计，免去了色轮混光部件，使得光学引擎体积缩小了 30%。

海信表示，新款电视获得了 128% 的原彩提升，色域最高标准可达 107%BT2020，色域覆盖达到 DCI-P3 电影色彩标准的 151%，超越高端影院近 50%。

海信称率先推出社交电视的电视品牌，首创 6 路视频通话功能，并进一步升级至支持 1000 方通话。L9F 系列搭载了 Hi Table 社交系统和 AI 摄像头，其摄像头支持 1080P 画质，可以 15° 俯仰调节。同时，AI 全时远场语音，能实现 6 路视频通话、AI 健身、同屏观影、K 歌连麦等功能。

海信宣布，未来，海信还将推出10000流明以上的商用激光电视方案，并量产卷曲屏激光电视。