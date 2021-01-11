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三星发布 2021 款 The Frame 画框电视： 24.9 毫米厚度，可伪装成墙面艺术品

2021/1/11 7:35:04 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月11日消息 2017 年，三星发布了第一代 The Frame 画框电视，便立即吸引了不少注重设计的用户。与其他家用智能电视不同，这款电视看起来就像一件艺术品。据外媒 cnet 报道，在今年的 CES 2021 上，三星发布了 2021 款 The Frame 画框电视

▲ 图自 cnet，下同

2021 款 The Frame 画框电视厚度仅 24.9 毫米，与大多数相框的厚度相同。电视尺寸范围扩展到了 32~75 英寸，32 英寸与 43 英寸版本支持纵向显示。用户可自定义屏幕周围的框架（更换相框），支持选择斜角相框，还兼容了第三方相框。

配置方面，2021 款 The Frame 画框电视拥有 4K 分辨率，支持带量子点的 QLED 技术以及双 LED 背光，但没有局部调光功能

IT之家了解到，The Frame 画框电视拥有 “艺术模式”，可以在屏幕中展示绘画、照片等艺术品。用户可以在三星艺术商店单独购买艺术品，或者以每月 5 美元的价格订阅商店中的 1400 余件艺术品。

三星表示，2021 款 The Frame 画框电视将在今年晚些时候发货。目前，三星还未透露该电视的具体型号和价格

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关键词：三星电视

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