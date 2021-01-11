松下发布 JZ2000 旗舰 OLED 电视：支持可变刷新率

IT之家1月11日消息 松下于今年 CES 发布了 JZ2000 OLED 电视。此款产品搭载全新的 HCX Pro AI 处理器，能够根据观看内容自动优化图片和声音的质量。电视提供 65 英寸、55 英寸可选。

这款电视上方与侧面均具备扬声器，可提供环绕声体验。屏幕采用松下自研的 4K 分辨率 Master HDR OLED 面板，相比竞品亮度更高，在进行 HDR 内容显示时可提供更高的对比度和峰值亮度，从而提升了动态范围。

松下此款电视采用的 HCX Pro AI 处理器，使用人工智能进行图片分析，自动调整每一帧的品质。同时松下利用与好莱坞长期合作的经验，对色彩进行调整优化，使画面更有质感。

JZ2000 电视专门为游戏进行优化，图像输入延迟更小，松下表示该产品的延迟降低到了 OLED 电视行业的最低水平。电视搭载 HDMI 2.1 接口，支持高帧率以及 VRF 可变刷新率技术，可以用来连接 PS5、Xbox 游戏主机实现 4K 120Hz 图像传输。同时，电视支持通过 HDMI 电缆进行供电。

IT之家了解到，松下 JZ2000 电视支持多种 HDR 格式，包含 Dolby Vision IQ、Dolby Vision、Filmmaker Mode、HLG Photo。此外电视支持 HDR10 + 自适应功能，自动根据环境光调整画面。电视支持双蓝牙连接，可同时连接到两个设备，此外智能系统支持语音操控。目前官方尚未公布电视的价格和发售日期。