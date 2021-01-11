英特尔 11 代酷睿 H（35W）处理器发布：4 核 8 线程，睿频 5GHz，支持 Wi-Fi 6E

IT之家 1 月 11 日消息 距离英特尔发布会还有几个小时的时间，外媒 VideoCardz 再一次提前发布了英特尔的新闻稿。

英特尔发布了 11 代酷睿 H（35W）处理器，最高型号 i7-11375H 为 4 核 8 线程，睿频高达 5GHz。

据介绍，用于超便携游戏本的第 11 代酷睿 H35 系列处理器基于第 11 代酷睿 U 系列处理器（10nm工艺），增加了更多的性能。

IT之家了解到，i7-11375H 特别版处理器是英特尔Turbo Boost Max 3.0 的性能最高的型号，可提供高达 5GHz 的 Turbo 频率。该系列处理器 支持PCIe 4.0 技术，可直接连接到CPU，为独显提供更高的带宽。新一代的处理器还支持Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+)技术，可体验无阻碍的 Wi-Fi 游戏。

具体型号如下：

i7-11375H：4核8线程，3.3-5.0GHz，12MB三级缓存，28-35W TDP



i7-11370H：4核8线程，3.3-4.8GHz，12MB三级缓存，28-35W TDP



i5-11300H：4核8线程，3.1-4.4GHz，8MB三级缓存，28-35W TDP