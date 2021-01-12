英监管机构警告：投资比特币要准备好赔光所有钱

英国金融监管机构警告加密货币投资者，投资此类产品要有赔光所有钱的心理准备。

英国金融行为监管局（FCA）周一表示，与加密货币相关的投资和贷款产品 “风险非常之高”。

该机构表示：“FCA 意识到，一些公司正在提供加密资产投资，或与加密资产相关的贷款或投资产品，并承诺高回报。如果消费者投资这类产品，他们应该做好赔光所有钱的准备。”

FCA 这一警告正值加密货币市场剧烈波动之际。比特币和其他虚拟货币周一暴跌，导致所有加密货币的总市值蒸发了约 2000 亿美元。

比特币近期的疯狂上涨让一些评论人士警告称，这可能是一个可能很快就会破裂的市场泡沫。在过去 12 个月里，世比特币价格飙升了 300%。美国银行在最近一份报告中称其为 “泡沫之母”。

AJ Bell 的金融分析师 Laith Khalaf 周一在一份报告中表示：“由于诈骗活动，以及不受监管的企业针对消费者的营销材料强调投资加密资产的回报而不是潜在缺点，加密货币资产固有的高风险正在加剧，监管机构显然对此感到担心。”

FCA 最近对加密货币的态度变得更加严厉，禁止向散户投资者出售加密衍生品。该监管机构为加密资产业务引入了新的注册机制，并警告称，未经注册就运营的公司构成了 “刑事犯罪”。

FCA 表示：“与所有高风险、投机性投资一样，消费者应确保了解自己投资的对象、投资相关的风险，以及适用的任何监管保护措施。”

“对于与加密资产相关的投资，如果出现问题，消费者不太可能获得金融申诉专员服务（Financial Ombudsman Service，FOS）或金融服务补偿计划（Financial Services Compensation Scheme，FSCS）的保护。”

“如果有人突然联系消费者，要求他们迅速投资，或者向他们承诺的回报好得难以置信，消费者应保持警惕。”