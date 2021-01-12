英特尔新款 Ice Lake 10nm 数据中心芯片将于 Q1 实现产能爬坡

1 月 12 日早间消息，英特尔周一宣布，将在第一季度加大新款数据中心芯片的生产，而新一代芯片制造技术也将在今年为其贡献重要产能。

英特尔是全球最大 PC 和数据中心服务器 CPU 制造商，但该公司目前的 10 纳米半导体制造工艺和下一代 7 纳米制造工艺的产能却迟迟未能实现爬坡。竞争对手 AMD 也因此得以抢占市场份额。

英特尔还面临激进投资者的威胁：私募基金 Third Point 正迫使该公司重新评估其制造战略。

英特尔计划在 1 月 21 日的电话会议上宣布，该公司是否计划将 2023 年的部分产品生产业务外包出去。

与此同时，英特尔还在周一宣布，该公司的 Ice Lake 10 纳米服务器芯片将在本季度开始爬坡，但他们尚未披露具体产量。该公司还表示，今年将针对 PC 推出 50 款新的处理器设计，其中 30 款将使用新的 10 纳米技术。

总体而言，英特尔预计 10 纳米芯片的产能，将在今年某个时候超过上一代 14 纳米芯片。

该公司周一还详细介绍了其 Mobileye 无人驾驶子公司正在开发的激光雷达感应芯片，这种设备可以帮助汽车获取 3D 路况。

Mobile 副总裁杰克 · 韦斯特（Jack Weast）表示，这款激光雷达芯片将在新墨西哥州的一家英特尔工厂生产，并将把主动和被动组件整合到一个芯片上，这在芯片工厂以外是不可能实现的。

“这解决了‘既要更好的芯片，又要降低成本’的矛盾需求。”韦斯特说，他还同时担任英特尔的资深首席工程师。