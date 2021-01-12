英特尔发布 Core i9-11900k ：对标锐龙 9 5900 X

IT之家1月12日消息 据外媒 videocardz 报道，英特尔已在 CES 2021 上正式发布了其第 11 代 Core Rocket Lake-S 系列处理器。

英特尔重申，第 11 代 Core 系列 CPU 有 20 条 PCIe 4.0 通道，比当前的第 10 代 Core 系列（Comet Lake-S）多出 4 通道。新的 CPU 依然采用了 14nm 工艺，但基于 Cypress Cove 内核架构，可以使用 8 个内核 , 并内置了下一代 Xe Graphics 核显。

英特尔还发布了一张 i9-11900K 的幻灯片，可以看出该 CPU 拥有 8 核 16 线程，核心频率为 4.8GHz，最高可到 5.3GHz，支持最高 3200 MHz 的 DDR4 RAM，总共 20 条 PCIe 4.0 通道，甚至与英特尔 400 系列芯片组向后兼容。相比前代，i9-11900K 的 IPC 性能提升了 19% ，核显性能提升了 50% ，并能提供更强大的 AI 性能。

▲ 图自 videocard，下同

在发布会中，英特尔针对 AMD Ryzen 9 5900X 12 核 CPU 演示了其新的 Rocket Lake-S Core i9-11900K。根据外媒 Geeknetic 发布的截图，在游戏基准测试中，同样使用 1080p 画质，在其他配置几乎相同的情况下，英特尔 Core i9-11900K 比 Ryzen 9 5900X 略胜一筹。

IT之家了解到，英特尔 Core i9-11900K 已与 NVIDIA GeForce RTX 3080 显卡配对，但未说明该系统是否启用了 Resizable-BAR 功能。据外媒透露，该功能已为移动 Tiger Lake-H CPU 启用。

英特尔官方暂未透露具体售价和开售日期，不过承诺将在2021年第一季度正式发售。