目标做 “最好的直屏”旗舰：Redmi K40 屏幕将采用三星 E4 发光材料

昨晚，iQOO 推出了全新的旗舰机型——iQOO 7，搭载顶尖的骁龙 888 移动平台，而其售价仅 3798 元，比首发骁龙 888 芯片的小米 11 还要便宜 200 元，可谓杀伤力十足。然而最具威胁的并不是它，而是小米同门的亲兄弟——RedmiK40。更让整个数码圈的用户震惊的是，Redmi 品牌总经理卢伟冰竟提前一个月公布了 Redmi K40 系列的核心配置及售价，而其 2999 元的起售价在刚刚上市没多久的顶级高通骁龙芯片中可谓前无古人后无来者了。

现在有最新消息，继部分核心配置及售价后，近日卢伟冰进一步带来了该机的更多细节。据卢伟冰爆料：“K40 这次目标做‘最好的直屏’旗舰，采用最新的 AMOLED 发光材料（不会用上一代的）。当然，其他还有非常多的显示指标都很强。”综合此前已知的信息来看，K40 的屏幕此次将采用小米 11 同一技术，据此前小米官方介绍，三星 E4 发光材质可以使屏幕亮度再次提升，达到前所未有的 1500nits，全局最大亮度也高达 900nits，对比度同时也能得到提升，且相比前代 E3 材质的功耗更低。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K40 系列将采用居中挖孔直屏显示屏，支持 120Hz 刷新率，这也弥补了前代 Redmi K30 Pro 没有高刷屏的遗憾。搭载全新的骁龙 888 旗舰处理器，基于 5nm 工艺制程打造，集成了骁龙 X60 5G 基带，这也是高通首个自带基带的集成式旗舰移动平台，全方位支持 5G 网络技术。将后置四摄相机模组，不出意外的话将搭载 1 亿像素主摄，配备不低于 4000mAh 电池。

据悉，全新的 Redmi K40 系列将于下月与大家见面，将继续坚持 Redmi 品牌极致性价比的定位，起售价仅为 2999 元，相信这一售价短期内甚至很长一段时间都不会被突破了。更多详细信息，我们拭目以待。