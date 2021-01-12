骁龙 888 手机 Redmi K40 2999 元起，小米卢伟冰深夜发微博：草率了，要不要涨点价

IT之家1月12日消息 1 月 11 日下午，小米集团副总裁，中国区总裁，红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰通过微博提前剧透了 Redmi K40 系列新机，称该机将于下月发布，定价 2999 元起。直接公布价格，狙击对手的做法十分不寻常。

看起来，卢伟冰还是希望将 Redmi K40 系列打造为性能比旗舰，1月11日晚上，卢伟冰发微博评价：嗯，草率了。要不要涨点价呢？

这似乎是意有所指。

Redmi K40 系列将是 Redmi 推出的骁龙 888 年度旗舰，采用 4000mAh 以上电池，且可能是 “最贵的直屏”手机。

IT之家了解到，作为高通最新推出的旗舰芯片，骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (Cortex X1)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，搭配 X60 5G modem 基带。

去年 12 月，高通在骁龙技术峰会上发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，并宣布，包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中兴在内的安卓智能手机厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。